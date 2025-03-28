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В офисе Зеленского заявили, что соглашение по ископаемым с США не готово - РИА Новости, 28.03.2025
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13:03 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/zelenskij-2007917698.html
В офисе Зеленского заявили, что соглашение по ископаемым с США не готово
В офисе Зеленского заявили, что соглашение по ископаемым с США не готово - РИА Новости, 28.03.2025
В офисе Зеленского заявили, что соглашение по ископаемым с США не готово
Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что консультации с США по соглашению об украинских ископаемых все еще идут, окончательного проекта... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:03:00+03:00
2025-03-28T13:03:00+03:00
в мире
сша
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владимир зеленский
михаил подоляк
дональд трамп
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что консультации с США по соглашению об украинских ископаемых все еще идут, окончательного проекта документа еще нет. Соответствующее заявление Подоляк сделал в комментарии агентству Рейтер, заявив, что финальный проект документа еще не готов. "Консультации все еще ведутся на уровне различных министерств", - заявил Подоляк агентству Рейтер, отказавшись предоставить подробности. Владимир Зеленский ранее обвинил США в изменении условий соглашения по украинским ископаемым. Он заявил, что США вместо рамочного соглашения предлагают сразу полное соглашение, которое "требует детального изучения". До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
https://ria.ru/20250318/dmitriev-2005709211.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, михаил подоляк, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Михаил Подоляк, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
В офисе Зеленского заявили, что соглашение по ископаемым с США не готово

Подоляк: соглашение по ископаемым с США пока не готово

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что консультации с США по соглашению об украинских ископаемых все еще идут, окончательного проекта документа еще нет.
Соответствующее заявление Подоляк сделал в комментарии агентству Рейтер, заявив, что финальный проект документа еще не готов.
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"Консультации все еще ведутся на уровне различных министерств", - заявил Подоляк агентству Рейтер, отказавшись предоставить подробности.
Владимир Зеленский ранее обвинил США в изменении условий соглашения по украинским ископаемым. Он заявил, что США вместо рамочного соглашения предлагают сразу полное соглашение, которое "требует детального изучения". До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения по украинским ресурсам, предложенный США, не в пользу Украины. По его словам, документ предполагает участие Соединенных Штатов в управлении всеми ископаемыми, включая нефть и газ, в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины.
Ранее газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников сообщила, что США добиваются новых условий доступа к критически важным ресурсам и энергоактивам на Украине, расширяя экономические требования к Киеву, в частности, они хотят, чтобы ряд активов, в том числе АЭС Украины, перешли под контроль Вашингтона.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.
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22 февраля, 14:44
 
В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийМихаил ПодолякДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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