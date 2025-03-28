https://ria.ru/20250328/zdanie-2007911614.html

Здание посольства Польши в Мьянме повреждено землетрясением

Здание посольства Польши в Мьянме повреждено землетрясением - РИА Новости, 28.03.2025

Здание посольства Польши в Мьянме повреждено землетрясением

Здание посольства Польши в Мьянме повреждено землетрясением, дипломаты эвакуированы, сообщил журналистам пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:41:00+03:00

2025-03-28T12:41:00+03:00

2025-03-28T12:41:00+03:00

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землетрясение в мьянме и таиланде

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ВАРШАВА, 28 мар - РИА Новости. Здание посольства Польши в Мьянме повреждено землетрясением, дипломаты эвакуированы, сообщил журналистам пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский. "Наше посольство в Мьянме было эвакуировано по причине повреждения здания в результате землетрясения", - сказал Вроньский. По его информации, никто из дипломатов не пострадал. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе почти во всех районах Таиланда.

https://ria.ru/20250328/myanma-2007894599.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мьянма, польша, таиланд, землетрясение в мьянме и таиланде