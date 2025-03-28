https://ria.ru/20250328/zaharova-2007862918.html

МИД прокомментировал новости о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры

МИД прокомментировал новости о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 28.03.2025

МИД прокомментировал новости о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T09:21:00+03:00

2025-03-28T09:21:00+03:00

2025-03-28T09:22:00+03:00

религия

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры. "Вий вернулся в Киев", - заявила она РИА Новости, комментируя произошедшее. Ранее Союз православных журналистов сообщил, что в украинской столице начался захват Ближних пещер лавры, полиция зашла в закрытое помещение монастыря.

https://ria.ru/20250228/upts-2002289729.html

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2025

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мария захарова, в мире