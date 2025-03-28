https://ria.ru/20250328/zaharova-2007862918.html
МИД прокомментировал новости о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры
МИД прокомментировал новости о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 28.03.2025
МИД прокомментировал новости о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T09:21:00+03:00
2025-03-28T09:21:00+03:00
2025-03-28T09:22:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на начало захвата Ближних пещер Киево-Печерской лавры. "Вий вернулся в Киев", - заявила она РИА Новости, комментируя произошедшее. Ранее Союз православных журналистов сообщил, что в украинской столице начался захват Ближних пещер лавры, полиция зашла в закрытое помещение монастыря.
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мария захарова, в мире
Религия, Мария Захарова, В мире
МИД прокомментировал новости о захвате Ближних пещер Киево-Печерской лавры
Захарова после начала захвата Ближних пещер заявила, что Вий вернулся в Киев