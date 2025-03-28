https://ria.ru/20250328/zaes-2007937009.html

Эксперты МАГАТЭ осмотрели склад дизтоплива на ЗАЭС

Эксперты МАГАТЭ осмотрели склад дизтоплива на ЗАЭС - РИА Новости, 28.03.2025

Эксперты МАГАТЭ осмотрели склад дизтоплива на ЗАЭС

Экспертам МАГАТЭ показали хранилище дизельного топлива на Запорожской АЭС в рамках проверки готовности к нештатным ситуациям, сообщила пресс-служба атомной... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:26:00+03:00

2025-03-28T14:26:00+03:00

2025-03-28T14:26:00+03:00

в мире

днепр (город)

энергодар

европа

магатэ

запорожская аэс

федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Экспертам МАГАТЭ показали хранилище дизельного топлива на Запорожской АЭС в рамках проверки готовности к нештатным ситуациям, сообщила пресс-служба атомной станции. "Сотрудники Запорожской АЭС совместно с представителями Ростехнадзора продемонстрировали экспертам МАГАТЭ хранилище дизельного топлива (БСД – склад дизтоплива). Безопасность АЭС – наш приоритет, и такие проверки подтверждают готовность станции к любым нештатным ситуациям и открытость перед мировым сообществом", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, целью проверки были контроль целостности резервуаров, а также подтверждение наличия топлива для аварийных дизель-генераторов, которые обеспечивают энергоснабжение станции в критических ситуациях. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20250328/rosatom-2007920954.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)