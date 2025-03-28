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Эксперты МАГАТЭ осмотрели склад дизтоплива на ЗАЭС - РИА Новости, 28.03.2025
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14:26 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/zaes-2007937009.html
Эксперты МАГАТЭ осмотрели склад дизтоплива на ЗАЭС
Эксперты МАГАТЭ осмотрели склад дизтоплива на ЗАЭС - РИА Новости, 28.03.2025
Эксперты МАГАТЭ осмотрели склад дизтоплива на ЗАЭС
Экспертам МАГАТЭ показали хранилище дизельного топлива на Запорожской АЭС в рамках проверки готовности к нештатным ситуациям, сообщила пресс-служба атомной... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:26:00+03:00
2025-03-28T14:26:00+03:00
в мире
днепр (город)
энергодар
европа
магатэ
запорожская аэс
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Экспертам МАГАТЭ показали хранилище дизельного топлива на Запорожской АЭС в рамках проверки готовности к нештатным ситуациям, сообщила пресс-служба атомной станции. "Сотрудники Запорожской АЭС совместно с представителями Ростехнадзора продемонстрировали экспертам МАГАТЭ хранилище дизельного топлива (БСД – склад дизтоплива). Безопасность АЭС – наш приоритет, и такие проверки подтверждают готовность станции к любым нештатным ситуациям и открытость перед мировым сообществом", - говорится в сообщении. По информации пресс-службы, целью проверки были контроль целостности резервуаров, а также подтверждение наличия топлива для аварийных дизель-генераторов, которые обеспечивают энергоснабжение станции в критических ситуациях. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250328/rosatom-2007920954.html
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в мире, днепр (город), энергодар, европа, магатэ, запорожская аэс, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
В мире, Днепр (город), Энергодар, Европа, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
Эксперты МАГАТЭ осмотрели склад дизтоплива на ЗАЭС

Сотрудники ЗАЭС показали экспертам МАГАТЭ хранилище дизтоплива на станции

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар – РИА Новости. Экспертам МАГАТЭ показали хранилище дизельного топлива на Запорожской АЭС в рамках проверки готовности к нештатным ситуациям, сообщила пресс-служба атомной станции.
«
"Сотрудники Запорожской АЭС совместно с представителями Ростехнадзора продемонстрировали экспертам МАГАТЭ хранилище дизельного топлива (БСД – склад дизтоплива). Безопасность АЭС – наш приоритет, и такие проверки подтверждают готовность станции к любым нештатным ситуациям и открытость перед мировым сообществом", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, целью проверки были контроль целостности резервуаров, а также подтверждение наличия топлива для аварийных дизель-генераторов, которые обеспечивают энергоснабжение станции в критических ситуациях.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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В миреДнепр (город)ЭнергодарЕвропаМАГАТЭЗапорожская АЭСФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)
 
 
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