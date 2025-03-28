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ФСБ задержала жителя Сочи, восхвалявшего Шамиля Басаева - РИА Новости, 28.03.2025
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10:47 28.03.2025 (обновлено: 10:48 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/zaderzhanie-2007876517.html
ФСБ задержала жителя Сочи, восхвалявшего Шамиля Басаева
ФСБ задержала жителя Сочи, восхвалявшего Шамиля Басаева - РИА Новости, 28.03.2025
ФСБ задержала жителя Сочи, восхвалявшего Шамиля Басаева
Задержан житель Сочи, в Абхазии восхвалявший террориста Шамиля Басаева, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:47:00+03:00
2025-03-28T10:48:00+03:00
происшествия
сочи
абхазия
шамиль басаев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Задержан житель Сочи, в Абхазии восхвалявший террориста Шамиля Басаева, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Сочи задержан гражданин России и Республики Абхазия, 1988 года рождения, причастный к распространению в сети интернет материалов террористического характера", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина, находясь в Абхазии, публиковал в своем Telegram-канале посты, направленные "на публичное оправдание и пропаганду террористической деятельности через создание героизированного образа главарей незаконных вооруженных формирований" на территории Чечни в период с 1991 по 2006 годы - в частности, террориста Шамиля Басаева."Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Санкция по указанной статье предусматривает наказание до семи лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250303/prigovor--2002741386.html
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происшествия, сочи, абхазия, шамиль басаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Сочи, Абхазия, Шамиль Басаев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ задержала жителя Сочи, восхвалявшего Шамиля Басаева

Жителя Сочи, восхвалявшего Шамиля Басаева, задержали за оправдание терроризма

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Задержан житель Сочи, в Абхазии восхвалявший террориста Шамиля Басаева, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ФСБ РФ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Сочи задержан гражданин России и Республики Абхазия, 1988 года рождения, причастный к распространению в сети интернет материалов террористического характера", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что мужчина, находясь в Абхазии, публиковал в своем Telegram-канале посты, направленные "на публичное оправдание и пропаганду террористической деятельности через создание героизированного образа главарей незаконных вооруженных формирований" на территории Чечни в период с 1991 по 2006 годы - в частности, террориста Шамиля Басаева.
"Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Санкция по указанной статье предусматривает наказание до семи лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.
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