https://ria.ru/20250328/zaderzhanie-2007876517.html

ФСБ задержала жителя Сочи, восхвалявшего Шамиля Басаева

ФСБ задержала жителя Сочи, восхвалявшего Шамиля Басаева - РИА Новости, 28.03.2025

ФСБ задержала жителя Сочи, восхвалявшего Шамиля Басаева

Задержан житель Сочи, в Абхазии восхвалявший террориста Шамиля Басаева, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:47:00+03:00

2025-03-28T10:47:00+03:00

2025-03-28T10:48:00+03:00

происшествия

сочи

абхазия

шамиль басаев

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Задержан житель Сочи, в Абхазии восхвалявший террориста Шамиля Басаева, возбуждено уголовное дело, сообщает ЦОС ФСБ РФ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Сочи задержан гражданин России и Республики Абхазия, 1988 года рождения, причастный к распространению в сети интернет материалов террористического характера", - говорится в сообщении.Отмечается, что мужчина, находясь в Абхазии, публиковал в своем Telegram-канале посты, направленные "на публичное оправдание и пропаганду террористической деятельности через создание героизированного образа главарей незаконных вооруженных формирований" на территории Чечни в период с 1991 по 2006 годы - в частности, террориста Шамиля Басаева."Следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю в отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Санкция по указанной статье предусматривает наказание до семи лет лишения свободы", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250303/prigovor--2002741386.html

https://ria.ru/20241019/vystavka-1978912895.html

сочи

абхазия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, сочи, абхазия, шамиль басаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)