https://ria.ru/20250328/wildberries-2007901809.html

Продавцы Wildberries смогут бессрочно запрещать участие товаров в акциях

Продавцы Wildberries смогут бессрочно запрещать участие товаров в акциях - РИА Новости, 28.03.2025

Продавцы Wildberries смогут бессрочно запрещать участие товаров в акциях

Маркетплейс Wildberries изменил механизм участия в автоматических акциях: с 9 апреля продавцы смогут установить бессрочный запрет на добавление в них своих... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T12:02:00+03:00

2025-03-28T12:02:00+03:00

2025-03-28T12:02:00+03:00

экономика

россия

wildberries

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

ozon

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Маркетплейс Wildberries изменил механизм участия в автоматических акциях: с 9 апреля продавцы смогут установить бессрочный запрет на добавление в них своих товаров, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. В феврале ведомство предписало Wildberries и Ozon создать условия, при которых скидки на товары будут возможны только при согласии продавца. Обе компании пообещали изучить обращение регулятора и внимательно отнестись к его требованиям. "Вайлдберриз" проинформировал продавцов об изменении механизма участия в автоакциях. Маркетплейс разместил информацию о доработке личного кабинета предпринимателей. С 9 апреля 2025 года продавцы смогут разрешить либо установить бессрочный запрет на автоматическое добавление товаров в акции. Для этого в личном кабинете необходимо будет сделать соответствующую отметку в настройках. При этом предприниматели смогут выбрать срок действия блокировки - 7, 30 дней или бессрочно", - говорится в сообщении ФАС. Уточняется, что сейчас ведомство ожидает от маркетплейса подтверждающую информацию о завершении технических работ по созданию добровольного и прозрачного механизма участия продавцов в акциях и доработке оферты для продавцов. Затем все предоставленные сведения будут проанализированы, ФАС проконтролирует исполнение предупреждения в полном объеме в установленный срок. Как прокомментировали в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ, функция блокировки участия товаров в акциях появилась в сентябре 2024 года, однако она действовала 30 дней - после этого настройки необходимо было обновить. При выборе бессрочной блокировки система не будет автоматически применять скидки по автоакциям к этим товарам до тех пор, пока сам продавец не снимет ограничение. "Указанное изменение позволит продавцам ограничить участие отдельной продукции или всех своих товаров в акционных предложениях, если они считают, что это не соответствует их стратегии продаж. При этом возможность вручную участвовать в акциях по-прежнему сохраняется - если условия окажутся выгодными, продавец сможет подключиться к акции в любой момент. ...О соответствующих изменениях продавцы будут дополнительно уведомлены, как только новый функционал станет им доступен", - добавили в компании.

https://ria.ru/20250219/belorussija-2000291635.html

https://ria.ru/20250310/ozon-2004125439.html

https://ria.ru/20250302/prigovor-2002532747.html

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экономика, россия, wildberries, федеральная антимонопольная служба (фас россии), ozon