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В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 28.03.2025

В Одессе прогремели взрывы

Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T03:04:00+03:00

2025-03-28T03:04:00+03:00

2025-03-28T06:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Одессе слышны взрывы", — говорится в публикации Telegram-канала "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области около полутора часов звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250327/minoborony-2007687275.html

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