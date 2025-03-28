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В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 28.03.2025
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T03:04:00+03:00
2025-03-28T03:04:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Одессе слышны взрывы", — говорится в публикации Telegram-канала "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области около полутора часов звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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одесса, одесская область
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Одесская область
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы