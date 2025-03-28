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В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:04 28.03.2025 (обновлено: 06:29 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/vzryvy-2007840543.html
В Одессе прогремели взрывы
В Одессе прогремели взрывы - РИА Новости, 28.03.2025
В Одессе прогремели взрывы
Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T03:04:00+03:00
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специальная военная операция на украине
одесса
одесская область
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Одессе слышны взрывы", — говорится в публикации Telegram-канала "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области около полутора часов звучит сигнал воздушной тревоги.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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одесса, одесская область
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Одесская область
В Одессе прогремели взрывы

В Одессе на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Взрывы прогремели в ночь на пятницу в Одессе на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
«
Одессе слышны взрывы", — говорится в публикации Telegram-канала "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области около полутора часов звучит сигнал воздушной тревоги.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаОдесская область
 
 
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