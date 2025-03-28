https://ria.ru/20250328/vsu-2008059549.html

Офицер рассказал о произволе ВСУ в Гуево Курской области

Офицер рассказал о произволе ВСУ в Гуево Курской области - РИА Новости, 28.03.2025

Офицер рассказал о произволе ВСУ в Гуево Курской области

Украинские десантники из 95-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ выгоняли жителей Гуево Курской области из их домов, грабили их, после чего устанавливали в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T23:08:00+03:00

2025-03-28T23:08:00+03:00

2025-03-28T23:08:00+03:00

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КУРСК, 28 мар - РИА Новости. Украинские десантники из 95-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ выгоняли жителей Гуево Курской области из их домов, грабили их, после чего устанавливали в их помещениях системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или оборудовали там огневые точки, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". "Десантники 95-й бригады ВСУ выгоняли мирных жителей Гуево из их домов, грабили их и оборудовали в их жилье свои огневые точки и пункты радио-электронной борьбы", - сообщил РИА Новости российский офицер. Штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" продолжают охват Гуева Курской области в оперативное окружение. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.

https://ria.ru/20250328/vsu-2008053507.html

https://ria.ru/20250328/kiev-2007959566.html

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курская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия