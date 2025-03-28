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Офицер рассказал о произволе ВСУ в Гуево Курской области - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:08 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/vsu-2008059549.html
Офицер рассказал о произволе ВСУ в Гуево Курской области
Офицер рассказал о произволе ВСУ в Гуево Курской области - РИА Новости, 28.03.2025
Офицер рассказал о произволе ВСУ в Гуево Курской области
Украинские десантники из 95-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ выгоняли жителей Гуево Курской области из их домов, грабили их, после чего устанавливали в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T23:08:00+03:00
2025-03-28T23:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
суджа
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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КУРСК, 28 мар - РИА Новости. Украинские десантники из 95-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ выгоняли жителей Гуево Курской области из их домов, грабили их, после чего устанавливали в их помещениях системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или оборудовали там огневые точки, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". "Десантники 95-й бригады ВСУ выгоняли мирных жителей Гуево из их домов, грабили их и оборудовали в их жилье свои огневые точки и пункты радио-электронной борьбы", - сообщил РИА Новости российский офицер. Штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" продолжают охват Гуева Курской области в оперативное окружение. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250328/vsu-2008053507.html
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курская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
Офицер рассказал о произволе ВСУ в Гуево Курской области

Десантники ВСУ грабили дома в Гуево, размещали в них РЭБ и огневые точки

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат. Архивное фото
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КУРСК, 28 мар - РИА Новости. Украинские десантники из 95-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ выгоняли жителей Гуево Курской области из их домов, грабили их, после чего устанавливали в их помещениях системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или оборудовали там огневые точки, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север".
"Десантники 95-й бригады ВСУ выгоняли мирных жителей Гуево из их домов, грабили их и оборудовали в их жилье свои огневые точки и пункты радио-электронной борьбы", - сообщил РИА Новости российский офицер.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Офицер рассказал, как ВСУ превращают Курскую область в пустыню
Вчера, 22:03
Штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" продолжают охват Гуева Курской области в оперативное окружение.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Киев приказал ВСУ занять новые территории в Курской и Белгородской областях
Вчера, 15:35
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСуджаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраинаРоссия
 
 
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