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Офицер рассказал о произволе ВСУ в Гуево Курской области
Офицер рассказал о произволе ВСУ в Гуево Курской области - РИА Новости, 28.03.2025
Офицер рассказал о произволе ВСУ в Гуево Курской области
Украинские десантники из 95-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ выгоняли жителей Гуево Курской области из их домов, грабили их, после чего устанавливали в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T23:08:00+03:00
2025-03-28T23:08:00+03:00
2025-03-28T23:08:00+03:00
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КУРСК, 28 мар - РИА Новости. Украинские десантники из 95-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ выгоняли жителей Гуево Курской области из их домов, грабили их, после чего устанавливали в их помещениях системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) или оборудовали там огневые точки, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север". "Десантники 95-й бригады ВСУ выгоняли мирных жителей Гуево из их домов, грабили их и оборудовали в их жилье свои огневые точки и пункты радио-электронной борьбы", - сообщил РИА Новости российский офицер. Штурмовые группы 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север" продолжают охват Гуева Курской области в оперативное окружение. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
https://ria.ru/20250328/vsu-2008053507.html
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курская область, суджа, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджа, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина, Россия
Офицер рассказал о произволе ВСУ в Гуево Курской области
Десантники ВСУ грабили дома в Гуево, размещали в них РЭБ и огневые точки