https://ria.ru/20250328/vsu-2008053507.html

Офицер рассказал, как ВСУ превращают Курскую область в пустыню

Офицер рассказал, как ВСУ превращают Курскую область в пустыню - РИА Новости, 28.03.2025

Офицер рассказал, как ВСУ превращают Курскую область в пустыню

Украинские военные путем грабежей, вандализма и мародерства превратили в пустыню все населенные пункты Курской области, в которых побывали, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T22:03:00+03:00

2025-03-28T22:03:00+03:00

2025-03-28T22:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

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КУРСК, 28 мар - РИА Новости. Украинские военные путем грабежей, вандализма и мародерства превратили в пустыню все населенные пункты Курской области, в которых побывали, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север". "Все населенные пункты Курщины, которые мы освобождаем, превращены ВСУ в пустыню: магазины и склады разграблены, квартиры и частные дома тоже. Украдено и вывезено буквально все. На стенах встречается свастика и мат. При этом дома и автомобили заминированы, как и "зеленка" (лесополосы – ред.). Все превращено в огневые точки и позиции. Оружия НАТО и мин западного образца очень много", - сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север". Штурмовые группы 22-го полка продолжают охват Гуева Курской области в оперативное окружение. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.

https://ria.ru/20250328/sudzha-2007912559.html

https://ria.ru/20250328/ukraina-2007998976.html

курская область

россия

брянская область

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курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф