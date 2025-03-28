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Офицер рассказал, как ВСУ превращают Курскую область в пустыню - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:03 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/vsu-2008053507.html
Офицер рассказал, как ВСУ превращают Курскую область в пустыню
Офицер рассказал, как ВСУ превращают Курскую область в пустыню - РИА Новости, 28.03.2025
Офицер рассказал, как ВСУ превращают Курскую область в пустыню
Украинские военные путем грабежей, вандализма и мародерства превратили в пустыню все населенные пункты Курской области, в которых побывали, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T22:03:00+03:00
2025-03-28T22:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
дмитрий медведев
вооруженные силы украины
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КУРСК, 28 мар - РИА Новости. Украинские военные путем грабежей, вандализма и мародерства превратили в пустыню все населенные пункты Курской области, в которых побывали, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север". "Все населенные пункты Курщины, которые мы освобождаем, превращены ВСУ в пустыню: магазины и склады разграблены, квартиры и частные дома тоже. Украдено и вывезено буквально все. На стенах встречается свастика и мат. При этом дома и автомобили заминированы, как и "зеленка" (лесополосы – ред.). Все превращено в огневые точки и позиции. Оружия НАТО и мин западного образца очень много", - сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север". Штурмовые группы 22-го полка продолжают охват Гуева Курской области в оперативное окружение. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО. О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
https://ria.ru/20250328/sudzha-2007912559.html
https://ria.ru/20250328/ukraina-2007998976.html
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курская область, россия, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, нато, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Вооруженные силы Украины, НАТО, Вооруженные силы РФ
Офицер рассказал, как ВСУ превращают Курскую область в пустыню

ВСУ превращают в пустыню все населенные пункты в Курской области, откуда бегут

© AP Photo / LibkosУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
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КУРСК, 28 мар - РИА Новости. Украинские военные путем грабежей, вандализма и мародерства превратили в пустыню все населенные пункты Курской области, в которых побывали, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север".
"Все населенные пункты Курщины, которые мы освобождаем, превращены ВСУ в пустыню: магазины и склады разграблены, квартиры и частные дома тоже. Украдено и вывезено буквально все. На стенах встречается свастика и мат. При этом дома и автомобили заминированы, как и "зеленка" (лесополосы – ред.). Все превращено в огневые точки и позиции. Оружия НАТО и мин западного образца очень много", - сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север".
Военнослужащие ВС РФ в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
ВСУ атаковали беспилотником пытавшихся эвакуироваться жителей Суджи
Вчера, 12:44
Штурмовые группы 22-го полка продолжают охват Гуева Курской области в оперативное окружение.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Киев приказал ВСУ занять новые территории в российских областях
Вчера, 17:13
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинДмитрий МедведевВооруженные силы УкраиныНАТОВооруженные силы РФ
 
 
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