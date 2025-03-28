Офицер рассказал, как ВСУ превращают Курскую область в пустыню
ВСУ превращают в пустыню все населенные пункты в Курской области, откуда бегут
© AP Photo / LibkosУкраинский военный
© AP Photo / Libkos
Украинский военный. Архивное фото
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КУРСК, 28 мар - РИА Новости. Украинские военные путем грабежей, вандализма и мародерства превратили в пустыню все населенные пункты Курской области, в которых побывали, сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север".
"Все населенные пункты Курщины, которые мы освобождаем, превращены ВСУ в пустыню: магазины и склады разграблены, квартиры и частные дома тоже. Украдено и вывезено буквально все. На стенах встречается свастика и мат. При этом дома и автомобили заминированы, как и "зеленка" (лесополосы – ред.). Все превращено в огневые точки и позиции. Оружия НАТО и мин западного образца очень много", - сообщил РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север".
Штурмовые группы 22-го полка продолжают охват Гуева Курской области в оперативное окружение.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.