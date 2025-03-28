https://ria.ru/20250328/vsu-2007989227.html

В Россию вернулись еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ

В Россию вернулись еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025

В Россию вернулись еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ

Еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, вернулись в Россию с Украины, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:57:00+03:00

2025-03-28T16:57:00+03:00

2025-03-28T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, вернулись в Россию с Украины, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале."Двадцать пять жителей Курской области, вывезенных ВСУ в Сумскую область, после долгой разлуки и тревожного ожидания наконец-то возвращаются домой", — написала она.Омбудсмен отметила, что среди возвращенных много пожилых людей старше 85 лет, а одной женщине — 92 года."Не передать словами, какое это счастье — видеть слезы радости на лицах людей. Месяцами родные не знали, где их близкие, волновались, молились за них, надеялись на чудо. И оно свершилось! Ежедневно связывались, уточняли и передавали информацию, поддерживали как могли", — рассказала Москалькова.Она поблагодарила Белоруссию за посредническую миссию, а также МККК, Российский Красный Крест, государственные органы и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна за участие в подготовке возвращения вывезенных ВСУ мирных жителей.Москалькова отметила, что возвращение людей стало возможным после непростых переговоров с украинской стороной.Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук добавил, что шесть возвращенных находятся в тяжелом или лежачем состоянии, на границе их встретили санитарные автомобили, а сейчас перевозят в больницы в Курск. Как уточнил Хинштейн, среди нуждающихся в медпомощи 11-летний мальчик.Врио губернатора пообещал, что всем вернувшимся с Украины жителям окажут необходимую помощь, восстановят документы и помогут с мерами поддержки.Москалькова подчеркнула, что Россия настаивает на возвращении всех оставшихся на украинской территории курян, но Киев заявляет о якобы необходимости оформления документов."На протяжении всех этих месяцев мы настаивали и продолжаем настаивать на возвращении всех семидесяти двух оставшихся на украинской территории курян. Однако украинский омбудсмен сообщил нам, что в отношении других граждан идет процесс оформления документов. Это сомнительный аргумент. Мы готовы были забрать всех", — отметила она.Кроме того, как рассказала Москалькова, украинская сторона убеждала курян, что якобы Россия их не принимает. Омбудсмен категорически опровергла такие заявления.

https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001195799.html

https://ria.ru/20240607/deti-1951489729.html

https://ria.ru/20250328/malchik-2007986013.html

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курская область

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