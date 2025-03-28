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В Россию вернулись еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:57 28.03.2025 (обновлено: 17:43 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/vsu-2007989227.html
В Россию вернулись еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ
В Россию вернулись еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025
В Россию вернулись еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ
Еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, вернулись в Россию с Украины, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:57:00+03:00
2025-03-28T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, вернулись в Россию с Украины, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале."Двадцать пять жителей Курской области, вывезенных ВСУ в Сумскую область, после долгой разлуки и тревожного ожидания наконец-то возвращаются домой", — написала она.Омбудсмен отметила, что среди возвращенных много пожилых людей старше 85 лет, а одной женщине — 92 года."Не передать словами, какое это счастье — видеть слезы радости на лицах людей. Месяцами родные не знали, где их близкие, волновались, молились за них, надеялись на чудо. И оно свершилось! Ежедневно связывались, уточняли и передавали информацию, поддерживали как могли", — рассказала Москалькова.Она поблагодарила Белоруссию за посредническую миссию, а также МККК, Российский Красный Крест, государственные органы и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна за участие в подготовке возвращения вывезенных ВСУ мирных жителей.Москалькова отметила, что возвращение людей стало возможным после непростых переговоров с украинской стороной.Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук добавил, что шесть возвращенных находятся в тяжелом или лежачем состоянии, на границе их встретили санитарные автомобили, а сейчас перевозят в больницы в Курск. Как уточнил Хинштейн, среди нуждающихся в медпомощи 11-летний мальчик.Врио губернатора пообещал, что всем вернувшимся с Украины жителям окажут необходимую помощь, восстановят документы и помогут с мерами поддержки.Москалькова подчеркнула, что Россия настаивает на возвращении всех оставшихся на украинской территории курян, но Киев заявляет о якобы необходимости оформления документов.&quot;На протяжении всех этих месяцев мы настаивали и продолжаем настаивать на возвращении всех семидесяти двух оставшихся на украинской территории курян. Однако украинский омбудсмен сообщил нам, что в отношении других граждан идет процесс оформления документов. Это сомнительный аргумент. Мы готовы были забрать всех&quot;, — отметила она.Кроме того, как рассказала Москалькова, украинская сторона убеждала курян, что якобы Россия их не принимает. Омбудсмен категорически опровергла такие заявления.
https://ria.ru/20250224/spetsoperatsiya-2001195799.html
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россия, курская область, украина, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Россию вернулись еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ

Еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ на Украину, вернулись в Россию

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramЖители Курской области, вывезенные ВСУ, возвращены в Россию с Украины
Жители Курской области, вывезенные ВСУ, возвращены в Россию с Украины - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Жители Курской области, вывезенные ВСУ, возвращены в Россию с Украины
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, вернулись в Россию с Украины, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале.
«
"Двадцать пять жителей Курской области, вывезенных ВСУ в Сумскую область, после долгой разлуки и тревожного ожидания наконец-то возвращаются домой", — написала она.
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Омбудсмен отметила, что среди возвращенных много пожилых людей старше 85 лет, а одной женщине — 92 года.
"Не передать словами, какое это счастье — видеть слезы радости на лицах людей. Месяцами родные не знали, где их близкие, волновались, молились за них, надеялись на чудо. И оно свершилось! Ежедневно связывались, уточняли и передавали информацию, поддерживали как могли", — рассказала Москалькова.
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВозвращение жителей Курской области, вывезенных ВСУ
Возвращение жителей Курской области, вывезенных ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Возвращение жителей Курской области, вывезенных ВСУ
Она поблагодарила Белоруссию за посредническую миссию, а также МККК, Российский Красный Крест, государственные органы и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна за участие в подготовке возвращения вывезенных ВСУ мирных жителей.
Москалькова отметила, что возвращение людей стало возможным после непростых переговоров с украинской стороной.
Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук добавил, что шесть возвращенных находятся в тяжелом или лежачем состоянии, на границе их встретили санитарные автомобили, а сейчас перевозят в больницы в Курск. Как уточнил Хинштейн, среди нуждающихся в медпомощи 11-летний мальчик.
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Врио губернатора пообещал, что всем вернувшимся с Украины жителям окажут необходимую помощь, восстановят документы и помогут с мерами поддержки.
Москалькова подчеркнула, что Россия настаивает на возвращении всех оставшихся на украинской территории курян, но Киев заявляет о якобы необходимости оформления документов.
«

"На протяжении всех этих месяцев мы настаивали и продолжаем настаивать на возвращении всех семидесяти двух оставшихся на украинской территории курян. Однако украинский омбудсмен сообщил нам, что в отношении других граждан идет процесс оформления документов. Это сомнительный аргумент. Мы готовы были забрать всех", — отметила она.

Кроме того, как рассказала Москалькова, украинская сторона убеждала курян, что якобы Россия их не принимает. Омбудсмен категорически опровергла такие заявления.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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