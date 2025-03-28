В Россию вернулись еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ
Еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ на Украину, вернулись в Россию
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramЖители Курской области, вывезенные ВСУ, возвращены в Россию с Украины
Жители Курской области, вывезенные ВСУ, возвращены в Россию с Украины
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, вернулись в Россию с Украины, сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в Telegram-канале.
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"Двадцать пять жителей Курской области, вывезенных ВСУ в Сумскую область, после долгой разлуки и тревожного ожидания наконец-то возвращаются домой", — написала она.
Омбудсмен отметила, что среди возвращенных много пожилых людей старше 85 лет, а одной женщине — 92 года.
"Не передать словами, какое это счастье — видеть слезы радости на лицах людей. Месяцами родные не знали, где их близкие, волновались, молились за них, надеялись на чудо. И оно свершилось! Ежедневно связывались, уточняли и передавали информацию, поддерживали как могли", — рассказала Москалькова.
Она поблагодарила Белоруссию за посредническую миссию, а также МККК, Российский Красный Крест, государственные органы и врио губернатора Курской области Александра Хинштейна за участие в подготовке возвращения вывезенных ВСУ мирных жителей.
Москалькова отметила, что возвращение людей стало возможным после непростых переговоров с украинской стороной.
Председатель Российского Красного Креста Павел Савчук добавил, что шесть возвращенных находятся в тяжелом или лежачем состоянии, на границе их встретили санитарные автомобили, а сейчас перевозят в больницы в Курск. Как уточнил Хинштейн, среди нуждающихся в медпомощи 11-летний мальчик.
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Врио губернатора пообещал, что всем вернувшимся с Украины жителям окажут необходимую помощь, восстановят документы и помогут с мерами поддержки.
Москалькова подчеркнула, что Россия настаивает на возвращении всех оставшихся на украинской территории курян, но Киев заявляет о якобы необходимости оформления документов.
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"На протяжении всех этих месяцев мы настаивали и продолжаем настаивать на возвращении всех семидесяти двух оставшихся на украинской территории курян. Однако украинский омбудсмен сообщил нам, что в отношении других граждан идет процесс оформления документов. Это сомнительный аргумент. Мы готовы были забрать всех", — отметила она.
Кроме того, как рассказала Москалькова, украинская сторона убеждала курян, что якобы Россия их не принимает. Омбудсмен категорически опровергла такие заявления.