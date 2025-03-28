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ВСУ пытаются атаковать энергообъекты в России, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:53 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/vsu-2007946572.html
ВСУ пытаются атаковать энергообъекты в России, заявил Песков
ВСУ пытаются атаковать энергообъекты в России, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2025
ВСУ пытаются атаковать энергообъекты в России, заявил Песков
Вооруженные силу Украины предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:53:00+03:00
2025-03-28T14:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вооруженные силу Украины предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Объективно совершенно все сегменты ВСУ не слушают приказа руководства страны. Продолжают наноситься попытки ударов по объектам энергосистемы, энергоинфраструктуры Российской Федерации", - сказал Песков журналистам
https://ria.ru/20250328/putin-2007945942.html
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россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытаются атаковать энергообъекты в России, заявил Песков

Песков: попытки ударов по энергоинфраструктуре в РФ со стороны ВСУ продолжаются

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вооруженные силу Украины предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Объективно совершенно все сегменты ВСУ не слушают приказа руководства страны. Продолжают наноситься попытки ударов по объектам энергосистемы, энергоинфраструктуры Российской Федерации", - сказал Песков журналистам
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Песков: ВС России выполняют приказ по мораторию на удары по энергообъектам
Вчера, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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