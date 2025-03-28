https://ria.ru/20250328/vsu-2007946572.html

ВСУ пытаются атаковать энергообъекты в России, заявил Песков

ВСУ пытаются атаковать энергообъекты в России, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2025

ВСУ пытаются атаковать энергообъекты в России, заявил Песков

Вооруженные силу Украины предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:53:00+03:00

2025-03-28T14:53:00+03:00

2025-03-28T14:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40800/99/408009924_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_a72d4ff75b3439b82112bbb5bd547d2a.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вооруженные силу Украины предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Объективно совершенно все сегменты ВСУ не слушают приказа руководства страны. Продолжают наноситься попытки ударов по объектам энергосистемы, энергоинфраструктуры Российской Федерации", - сказал Песков журналистам

https://ria.ru/20250328/putin-2007945942.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины