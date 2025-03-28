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ВСУ пытаются атаковать энергообъекты в России, заявил Песков
ВСУ пытаются атаковать энергообъекты в России, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2025
ВСУ пытаются атаковать энергообъекты в России, заявил Песков
Вооруженные силу Украины предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:53:00+03:00
2025-03-28T14:53:00+03:00
2025-03-28T14:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вооруженные силу Украины предпринимают попытки нанесения ударов по энергетическим объектам России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Объективно совершенно все сегменты ВСУ не слушают приказа руководства страны. Продолжают наноситься попытки ударов по объектам энергосистемы, энергоинфраструктуры Российской Федерации", - сказал Песков журналистам
https://ria.ru/20250328/putin-2007945942.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытаются атаковать энергообъекты в России, заявил Песков
Песков: попытки ударов по энергоинфраструктуре в РФ со стороны ВСУ продолжаются