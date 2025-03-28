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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 28.03.2025
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12:42 28.03.2025 (обновлено: 12:45 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/vsu-2007911791.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 28.03.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки
Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки более 320 боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин, а также три пункта управления БПЛА,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T12:42:00+03:00
2025-03-28T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки более 320 боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин, а также три пункта управления БПЛА, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, два квадроцикла и станция радиоэлектронной разведки, а также три пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 70700 военнослужащих, 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2233 боевые бронированные машины, 2561 автомобиль, 589 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области за сутки

Минобороны: ВСУ потеряли более 320 военных в Курской области за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО
Военнослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий из группы огневого прикрытия в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за последние сутки более 320 боевиков ВСУ, пять боевых бронированных машин, а также три пункта управления БПЛА, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, два квадроцикла и станция радиоэлектронной разведки, а также три пункта управления БПЛА", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 70700 военнослужащих, 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2233 боевые бронированные машины, 2561 автомобиль, 589 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
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