https://ria.ru/20250328/vsu-2007848460.html

ВСУ при отступлении разбросали под Суджей американские мины, сообщил сапер

ВСУ при отступлении разбросали под Суджей американские мины, сообщил сапер - РИА Новости, 28.03.2025

ВСУ при отступлении разбросали под Суджей американские мины, сообщил сапер

Спешно отступая из поселка Погребки Суджанского района Курской области, ВСУ минировали подходы к населенному пункту старыми американскими противотанковыми... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T05:42:00+03:00

2025-03-28T05:42:00+03:00

2025-03-28T05:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

суджанский район

сша

курская область

вооруженные силы украины

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КУРСК, 28 марта - РИА Новости. Спешно отступая из поселка Погребки Суджанского района Курской области, ВСУ минировали подходы к населенному пункту старыми американскими противотанковыми минами М-6, рассказал РИА Новости боец инженерных войск РФ, сапер подразделения "Барс-И" с позывным "Сталин". "Это мины были установлены военнослужащими украинской армии. Вот они как они были установлены (так и лежат - ред.), они прикрывали свой фланг здесь от нашего наступления. Поставили противотанковые мины американского производства М6", - рассказал он. Он добавил, что о поспешном отступлении говорит хаотичная закладка мин и отсутствие маскировки. "Причем они там торопились, видно, что они тут так накидали хаотично. Но все равно они накидали это, как сказать, с пониманием дела", - пояснил "Сталин". По его словам, минирование происходило перед самым отступлением из поселка Погребки Суджанского района, задача была прикрыть минным заграждением дамбу, которая "была ключом" к взятию поселка. Американские мины М6 достаточное старое изделие, рассказал сапер. Он также предположил, что таким образом власти США избавляются от "старья, которое надо списать", чтобы пополнить их более современными минами. Противогусеничная мина М6 была принята на вооружение в США в 1949 году.

https://ria.ru/20250328/minoborony-2007846786.html

https://ria.ru/20250328/spetsoperatsiya-2007846378.html

суджанский район

сша

курская область

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суджанский район, сша, курская область, вооруженные силы украины