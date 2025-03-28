Рейтинг@Mail.ru
ВСУ при отступлении разбросали под Суджей американские мины, сообщил сапер - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:42 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/vsu-2007848460.html
ВСУ при отступлении разбросали под Суджей американские мины, сообщил сапер
ВСУ при отступлении разбросали под Суджей американские мины, сообщил сапер - РИА Новости, 28.03.2025
ВСУ при отступлении разбросали под Суджей американские мины, сообщил сапер
Спешно отступая из поселка Погребки Суджанского района Курской области, ВСУ минировали подходы к населенному пункту старыми американскими противотанковыми... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T05:42:00+03:00
2025-03-28T05:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
суджанский район
сша
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_bba063dcfc899ec84a05394edf81852b.jpg
КУРСК, 28 марта - РИА Новости. Спешно отступая из поселка Погребки Суджанского района Курской области, ВСУ минировали подходы к населенному пункту старыми американскими противотанковыми минами М-6, рассказал РИА Новости боец инженерных войск РФ, сапер подразделения "Барс-И" с позывным "Сталин". "Это мины были установлены военнослужащими украинской армии. Вот они как они были установлены (так и лежат - ред.), они прикрывали свой фланг здесь от нашего наступления. Поставили противотанковые мины американского производства М6", - рассказал он. Он добавил, что о поспешном отступлении говорит хаотичная закладка мин и отсутствие маскировки. "Причем они там торопились, видно, что они тут так накидали хаотично. Но все равно они накидали это, как сказать, с пониманием дела", - пояснил "Сталин". По его словам, минирование происходило перед самым отступлением из поселка Погребки Суджанского района, задача была прикрыть минным заграждением дамбу, которая "была ключом" к взятию поселка. Американские мины М6 достаточное старое изделие, рассказал сапер. Он также предположил, что таким образом власти США избавляются от "старья, которое надо списать", чтобы пополнить их более современными минами. Противогусеничная мина М6 была принята на вооружение в США в 1949 году.
https://ria.ru/20250328/minoborony-2007846786.html
https://ria.ru/20250328/spetsoperatsiya-2007846378.html
суджанский район
сша
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983563927_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_b4cbd6d04c0ae57c12fe0fc14e44c1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
суджанский район, сша, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Суджанский район, США, Курская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ при отступлении разбросали под Суджей американские мины, сообщил сапер

Сапер Сталин: ВСУ при отступлении разбросали под Суджей старые американские мины

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 28 марта - РИА Новости. Спешно отступая из поселка Погребки Суджанского района Курской области, ВСУ минировали подходы к населенному пункту старыми американскими противотанковыми минами М-6, рассказал РИА Новости боец инженерных войск РФ, сапер подразделения "Барс-И" с позывным "Сталин".
"Это мины были установлены военнослужащими украинской армии. Вот они как они были установлены (так и лежат - ред.), они прикрывали свой фланг здесь от нашего наступления. Поставили противотанковые мины американского производства М6", - рассказал он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Группировка "Запад" уничтожила 19 пунктов управления БПЛА ВСУ
05:10
Он добавил, что о поспешном отступлении говорит хаотичная закладка мин и отсутствие маскировки.
"Причем они там торопились, видно, что они тут так накидали хаотично. Но все равно они накидали это, как сказать, с пониманием дела", - пояснил "Сталин".
По его словам, минирование происходило перед самым отступлением из поселка Погребки Суджанского района, задача была прикрыть минным заграждением дамбу, которая "была ключом" к взятию поселка.
Американские мины М6 достаточное старое изделие, рассказал сапер. Он также предположил, что таким образом власти США избавляются от "старья, которое надо списать", чтобы пополнить их более современными минами.
Противогусеничная мина М6 была принята на вооружение в США в 1949 году.
Ударный вертолет Ми-35 - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Экипаж Ми-35М уничтожил бронетехнику ВСУ в курском приграничье
05:03
 
Специальная военная операция на УкраинеСуджанский районСШАКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала