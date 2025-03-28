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Генконсул рассказал о лечении россиян, пострадавших при крушении батискафа - РИА Новости, 28.03.2025
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Туризм
 
16:36 28.03.2025 (обновлено: 16:52 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/vrachi-2007984373.html
Генконсул рассказал о лечении россиян, пострадавших при крушении батискафа
Генконсул рассказал о лечении россиян, пострадавших при крушении батискафа - РИА Новости, 28.03.2025
Генконсул рассказал о лечении россиян, пострадавших при крушении батискафа
Египетские врачи проявили большую заботу о россиянах, пострадавших при крушении батискафа около побережья Хургады, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:36:00+03:00
2025-03-28T16:52:00+03:00
туризм
новости - туризм
хургада
россия
красное море
крушение батискафа в хургаде
туризм
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ХУРГАДА, 28 мар - РИА Новости. Египетские врачи проявили большую заботу о россиянах, пострадавших при крушении батискафа около побережья Хургады, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. "Египетские врачи проявили большую заботу о пострадавших соотечественниках", - сказал Воропаев. Генконсул обратил внимание на то, что главврачи двух больниц Хургады - Egyptian Hospital и Royal Hospital - лично распорядились, чтобы пострадавшим россиянам была оказана вся необходимая помощь. Воропаев также упомянул, что в четверг лично посетил россиян в больницах Хургады. Он добавил, что сотрудники генконсульства находятся рядом с пострадавшими семьями и оказывают необходимое содействие. В четверг прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Еще семь, включая пятерых несовершеннолетних, остаются в больницах Хургады, их состояние не вызывает опасений.
https://ria.ru/20250328/batiskaf-2007848162.html
https://ria.ru/20250328/krushenie-2007861965.html
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новости - туризм, хургада, россия, красное море, крушение батискафа в хургаде, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Хургада, Россия, Красное море, Крушение батискафа в Хургаде, Туризм
Генконсул рассказал о лечении россиян, пострадавших при крушении батискафа

Воропаев: египетские врачи проявили большую заботу о пострадавших россиянах

© AP Photo / STRПолицейская машина у входа в больницу, где находятся пострадавшие при крушении батискафа в Хургаде, Египет
Полицейская машина у входа в больницу, где находятся пострадавшие при крушении батискафа в Хургаде, Египет - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / STR
Полицейская машина у входа в больницу, где находятся пострадавшие при крушении батискафа в Хургаде, Египет
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ХУРГАДА, 28 мар - РИА Новости. Египетские врачи проявили большую заботу о россиянах, пострадавших при крушении батискафа около побережья Хургады, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.
"Египетские врачи проявили большую заботу о пострадавших соотечественниках", - сказал Воропаев.
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Генконсул обратил внимание на то, что главврачи двух больниц Хургады - Egyptian Hospital и Royal Hospital - лично распорядились, чтобы пострадавшим россиянам была оказана вся необходимая помощь.
Воропаев также упомянул, что в четверг лично посетил россиян в больницах Хургады.
Он добавил, что сотрудники генконсульства находятся рядом с пострадавшими семьями и оказывают необходимое содействие.
В четверг прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Еще семь, включая пятерых несовершеннолетних, остаются в больницах Хургады, их состояние не вызывает опасений.
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