Генконсул рассказал о лечении россиян, пострадавших при крушении батискафа
Воропаев: египетские врачи проявили большую заботу о пострадавших россиянах
© AP Photo / STRПолицейская машина у входа в больницу, где находятся пострадавшие при крушении батискафа в Хургаде, Египет
© AP Photo / STR
Полицейская машина у входа в больницу, где находятся пострадавшие при крушении батискафа в Хургаде, Египет
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ХУРГАДА, 28 мар - РИА Новости. Египетские врачи проявили большую заботу о россиянах, пострадавших при крушении батискафа около побережья Хургады, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев.
"Египетские врачи проявили большую заботу о пострадавших соотечественниках", - сказал Воропаев.
Генконсул обратил внимание на то, что главврачи двух больниц Хургады - Egyptian Hospital и Royal Hospital - лично распорядились, чтобы пострадавшим россиянам была оказана вся необходимая помощь.
Воропаев также упомянул, что в четверг лично посетил россиян в больницах Хургады.
Он добавил, что сотрудники генконсульства находятся рядом с пострадавшими семьями и оказывают необходимое содействие.
В четверг прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Еще семь, включая пятерых несовершеннолетних, остаются в больницах Хургады, их состояние не вызывает опасений.