https://ria.ru/20250328/vrachi-2007984373.html

Генконсул рассказал о лечении россиян, пострадавших при крушении батискафа

Генконсул рассказал о лечении россиян, пострадавших при крушении батискафа - РИА Новости, 28.03.2025

Генконсул рассказал о лечении россиян, пострадавших при крушении батискафа

Египетские врачи проявили большую заботу о россиянах, пострадавших при крушении батискафа около побережья Хургады, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:36:00+03:00

2025-03-28T16:36:00+03:00

2025-03-28T16:52:00+03:00

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ХУРГАДА, 28 мар - РИА Новости. Египетские врачи проявили большую заботу о россиянах, пострадавших при крушении батискафа около побережья Хургады, сообщил РИА Новости генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев. "Египетские врачи проявили большую заботу о пострадавших соотечественниках", - сказал Воропаев. Генконсул обратил внимание на то, что главврачи двух больниц Хургады - Egyptian Hospital и Royal Hospital - лично распорядились, чтобы пострадавшим россиянам была оказана вся необходимая помощь. Воропаев также упомянул, что в четверг лично посетил россиян в больницах Хургады. Он добавил, что сотрудники генконсульства находятся рядом с пострадавшими семьями и оказывают необходимое содействие. В четверг прогулочный батискаф, на котором находилось 45 туристов из России, потерпел аварию около побережья Хургады, большая часть находившихся на борту спасены. Жертвами катастрофы стали, по последним данным генконсульства РФ и властей египетской провинции Красное море, шесть россиян. Еще семь, включая пятерых несовершеннолетних, остаются в больницах Хургады, их состояние не вызывает опасений.

https://ria.ru/20250328/batiskaf-2007848162.html

https://ria.ru/20250328/krushenie-2007861965.html

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Максим Зубков

новости - туризм, хургада, россия, красное море, крушение батискафа в хургаде, туризм