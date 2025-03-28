https://ria.ru/20250328/vostok-2007929976.html

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 28.03.2025

Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки российских войск "Восток" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны украинских войск, ВСУ потеряли более 1015... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:51:00+03:00

2025-03-28T13:51:00+03:00

2025-03-28T13:52:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Восток" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны украинских войск, ВСУ потеряли более 1015 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и националистического батальона "Айдар"*, - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 1015 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, 28 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть западного производства, уничтожены семь складов боеприпасов и материальных средств.* Признан в Российской Федерации террористическим сообществом и запрещен

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины