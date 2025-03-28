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Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 28.03.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки российских войск "Восток" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны украинских войск, ВСУ потеряли более 1015... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:51:00+03:00
2025-03-28T13:51:00+03:00
2025-03-28T13:52:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Восток" в течение недели продолжали продвижение в глубину обороны украинских войск, ВСУ потеряли более 1015 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырех механизированных, горно-штурмовой, егерской, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и националистического батальона "Айдар"*, - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, ВСУ потеряли свыше 1015 военнослужащих, танк, 10 боевых бронированных машин, 28 автомобилей и 19 орудий полевой артиллерии, в том числе шесть западного производства, уничтожены семь складов боеприпасов и материальных средств.* Признан в Российской Федерации террористическим сообществом и запрещен
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ за неделю потеряли более 1015 военных в зоне действия "Востока"