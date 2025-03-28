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Горловка попала под массированный обстрел ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025
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16:40 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/vojska-2007985265.html
Горловка попала под массированный обстрел ВСУ
Горловка попала под массированный обстрел ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025
Горловка попала под массированный обстрел ВСУ
Украинские войска подвергли массированному обстрелу Горловку в ДНР, вследствие обстрела был обесточен поселок шахты имени Н.А. Изотова, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:40:00+03:00
2025-03-28T16:40:00+03:00
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска подвергли массированному обстрелу Горловку в ДНР, вследствие обстрела был обесточен поселок шахты имени Н.А. Изотова, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии обесточен посёлок шахты имени Н.А. Изотова (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщили, что ВСУ с 16.05 по 16.15 (совпадает с мск) выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки семь снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250327/gorlovka-2007606746.html
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горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Горловка попала под массированный обстрел ВСУ

Горловка попала под массированный обстрел ВСУ, обесточен поселок

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска подвергли массированному обстрелу Горловку в ДНР, вследствие обстрела был обесточен поселок шахты имени Н.А. Изотова, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
"В результате украинской вооруженной агрессии обесточен посёлок шахты имени Н.А. Изотова (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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