https://ria.ru/20250328/vojska-2007985265.html

Горловка попала под массированный обстрел ВСУ

Горловка попала под массированный обстрел ВСУ - РИА Новости, 28.03.2025

Горловка попала под массированный обстрел ВСУ

Украинские войска подвергли массированному обстрелу Горловку в ДНР, вследствие обстрела был обесточен поселок шахты имени Н.А. Изотова, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:40:00+03:00

2025-03-28T16:40:00+03:00

2025-03-28T16:40:00+03:00

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские войска подвергли массированному обстрелу Горловку в ДНР, вследствие обстрела был обесточен поселок шахты имени Н.А. Изотова, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии обесточен посёлок шахты имени Н.А. Изотова (Никитовский район Горловки)", - говорится в сообщении мэра. В управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины также сообщили, что ВСУ с 16.05 по 16.15 (совпадает с мск) выпустили по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки семь снарядов калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250327/gorlovka-2007606746.html

https://ria.ru/20240814/gorlovka-1966271450.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия