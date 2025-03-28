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Названа причина поджога, из-за которого сгорели 22 машины во Владивостоке
Названа причина поджога, из-за которого сгорели 22 машины во Владивостоке - РИА Новости, 28.03.2025
Названа причина поджога, из-за которого сгорели 22 машины во Владивостоке
Обвиняемый в организации поджога автомобиля на стоянке во Владивостоке, где в итоге сгорели 22 машины, сделал это для устрашения должника своего знакомого,... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T04:59:00+03:00
2025-03-28T04:59:00+03:00
2025-03-28T06:25:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Обвиняемый в организации поджога автомобиля на стоянке во Владивостоке, где в итоге сгорели 22 машины, сделал это для устрашения должника своего знакомого, сообщает прокуратура Приморья. "Установлено, что преступник решил помочь знакомому в возврате денежных средств должником путем его устрашения, для чего подыскал исполнителя, который с другом совершили поджог одного из автомобилей, расположенных на парковке. Вину в содеянном организатор поджога в полном объеме не признал", — отмечает прокуратура.Утром в понедельник на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке в результате пожара сгорели 22 машины. Возгорание потушили на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура сообщила, что причиной пожара стал поджог. Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества. Как установили в полиции, двое жителей Владивостока по просьбе третьего облили "заказанный" автомобиль бензином, подожгли перчатку, кинули ее в транспортное средство, после чего начался пожар. Выполнив заказ, мужчины получили деньги. Заказчик преступления и двое исполнителей задержаны, все они ранее судимы. Двое из них раскаялись в содеянном. Организатор поджога в пятницу заключен под стражу.Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что поврежденный огнем транспорт восстановлению не подлежит, также огнем повреждены гаражный кооператив и линия уличного освещения.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
Названа причина поджога, из-за которого сгорели 22 машины во Владивостоке
Автомобиль на стоянке во Владивостоке подожгли для устрашения должника
ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Обвиняемый в организации поджога автомобиля на стоянке во Владивостоке, где в итоге сгорели 22 машины, сделал это для устрашения должника своего знакомого, сообщает прокуратура Приморья.
«
"Установлено, что преступник решил помочь знакомому в возврате денежных средств должником путем его устрашения, для чего подыскал исполнителя, который с другом совершили поджог одного из автомобилей, расположенных на парковке. Вину в содеянном организатор поджога в полном объеме не признал", — отмечает прокуратура.
Утром в понедельник на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке
в результате пожара сгорели 22 машины. Возгорание потушили на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура сообщила, что причиной пожара стал поджог. Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества.
Как установили в полиции, двое жителей Владивостока по просьбе третьего облили "заказанный" автомобиль бензином, подожгли перчатку, кинули ее в транспортное средство, после чего начался пожар. Выполнив заказ, мужчины получили деньги. Заказчик преступления и двое исполнителей задержаны, все они ранее судимы. Двое из них раскаялись в содеянном. Организатор поджога в пятницу заключен под стражу.
Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что поврежденный огнем транспорт восстановлению не подлежит, также огнем повреждены гаражный кооператив и линия уличного освещения.