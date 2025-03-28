Организатора поджога стоянки во Владивостоке арестовали
Суд арестовал организатора поджога стоянки во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке
Сгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу организатора поджога автомобиля на стоянке во Владивостоке, где в итоге сгорели 22 машины, сообщает прокуратура Приморья.
Утром в понедельник на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке в результате пожара сгорели 22 машины. Возгорание потушили на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура сообщила, что причиной пожара стал поджог, он попал на камеру наблюдения. Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества. Позже в полиции сообщили, что два жителя Владивостока по просьбе третьего облили "заказанный" автомобиль бензином, подожгли перчатку, кинули ее в транспортное средство, после чего начался пожар. Выполнив заказ, мужчины получили деньги. Заказчик преступления и двое исполнителей задержаны, все они ранее судимы. На видео УМВД двое из них раскаялись в содеянном.
"С учетом позиции прокуратуры Первомайского района Владивостока суд заключил под стражу организатора поджога 22 автомобилей… сроком на 1 месяц 26 суток", - говорится в сообщении.
Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что поврежденный огнем транспорт восстановлению не подлежит, также огнем повреждены гаражный кооператив и линия уличного освещения.