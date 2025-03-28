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Организатора поджога стоянки во Владивостоке арестовали - РИА Новости, 28.03.2025
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04:57 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/vladivostok-2007845842.html
Организатора поджога стоянки во Владивостоке арестовали
Организатора поджога стоянки во Владивостоке арестовали - РИА Новости, 28.03.2025
Организатора поджога стоянки во Владивостоке арестовали
Суд во Владивостоке заключил под стражу организатора поджога автомобиля на стоянке во Владивостоке, где в итоге сгорели 22 машины, сообщает прокуратура... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T04:57:00+03:00
2025-03-28T04:57:00+03:00
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу организатора поджога автомобиля на стоянке во Владивостоке, где в итоге сгорели 22 машины, сообщает прокуратура Приморья. Утром в понедельник на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке в результате пожара сгорели 22 машины. Возгорание потушили на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура сообщила, что причиной пожара стал поджог, он попал на камеру наблюдения. Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества. Позже в полиции сообщили, что два жителя Владивостока по просьбе третьего облили "заказанный" автомобиль бензином, подожгли перчатку, кинули ее в транспортное средство, после чего начался пожар. Выполнив заказ, мужчины получили деньги. Заказчик преступления и двое исполнителей задержаны, все они ранее судимы. На видео УМВД двое из них раскаялись в содеянном. "С учетом позиции прокуратуры Первомайского района Владивостока суд заключил под стражу организатора поджога 22 автомобилей… сроком на 1 месяц 26 суток", - говорится в сообщении. Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что поврежденный огнем транспорт восстановлению не подлежит, также огнем повреждены гаражный кооператив и линия уличного освещения.
https://ria.ru/20250327/moskva-2007727603.html
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происшествия, владивосток, первомайский район
Происшествия, Владивосток, Первомайский район
Организатора поджога стоянки во Владивостоке арестовали

Суд арестовал организатора поджога стоянки во Владивостоке

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке
Сгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сгоревшие автомобили на стоянке на улице Пихтовая во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 28 мар – РИА Новости. Суд во Владивостоке заключил под стражу организатора поджога автомобиля на стоянке во Владивостоке, где в итоге сгорели 22 машины, сообщает прокуратура Приморья.
Утром в понедельник на автостоянке на улице Пихтовая во Владивостоке в результате пожара сгорели 22 машины. Возгорание потушили на 150 квадратных метрах. Погибших и пострадавших нет. Прокуратура сообщила, что причиной пожара стал поджог, он попал на камеру наблюдения. Возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества. Позже в полиции сообщили, что два жителя Владивостока по просьбе третьего облили "заказанный" автомобиль бензином, подожгли перчатку, кинули ее в транспортное средство, после чего начался пожар. Выполнив заказ, мужчины получили деньги. Заказчик преступления и двое исполнителей задержаны, все они ранее судимы. На видео УМВД двое из них раскаялись в содеянном.
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"С учетом позиции прокуратуры Первомайского района Владивостока суд заключил под стражу организатора поджога 22 автомобилей… сроком на 1 месяц 26 суток", - говорится в сообщении.
Ранее корреспондент РИА Новости с места событий передавал, что поврежденный огнем транспорт восстановлению не подлежит, также огнем повреждены гаражный кооператив и линия уличного освещения.
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