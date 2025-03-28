https://ria.ru/20250328/verbovka-2007842828.html

Спецслужбы Украины вербуют инвалидов в новых регионах, заявило подполье

Спецслужбы Украины вербуют инвалидов в новых регионах, заявило подполье - РИА Новости, 28.03.2025

Спецслужбы Украины вербуют инвалидов в новых регионах, заявило подполье

Украинские спецслужбы под руководством британских инструкторов готовят на территории Запорожской и Херсонской областей диверсионные группы из мужчин-инвалидов и РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T03:52:00+03:00

2025-03-28T03:52:00+03:00

2025-03-28T03:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Украинские спецслужбы под руководством британских инструкторов готовят на территории Запорожской и Херсонской областей диверсионные группы из мужчин-инвалидов и женщин, вызывающих меньше подозрений, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья. "В Запорожье и Херсоне, а также в других населённых пунктах регионов, пока подконтрольных ВСУ, украинские спецслужбы готовят диверсионные группы. Делают это под руководством британских кураторов, "инструкторов", у которых в этом большой опыт. Набирают мужчин-инвалидов и женщин, потому что они вызывают меньше подозрения", - сообщил собеседник агентства. По информации подполья спецслужбы готовятся оставлять Запорожскую и Херсонскую области по результатам переговоров или в результате продвижения ВС РФ, поэтому создают диверсионные группы для работы на территории. "Спецслужбы понимают, что вероятнее всего регионы полностью перейдут под контроль России, поэтому готовят группы диверсантов для сбора информации и даже для подрывной деятельности. Специально берут людей с чистой биографией, на которых обратят меньше внимания. Их обучают, обеспечивают связью и взрывчаткой", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250327/ukraina-2007601392.html

https://ria.ru/20250327/ukraina-2007595029.html

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херсонская область , россия, украина, вооруженные силы украины