https://ria.ru/20250328/vens-2008058341.html

Вэнс покинул Гренландию

Вэнс покинул Гренландию - РИА Новости, 28.03.2025

Вэнс покинул Гренландию

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что он и его жена Уша Вэнс возвращаются домой после того, как пробыли в Гренландии чуть больше трех часов. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T22:55:00+03:00

2025-03-28T22:55:00+03:00

2025-03-28T22:55:00+03:00

в мире

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дональд трамп

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джеймс дэвид вэнс

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что он и его жена Уша Вэнс возвращаются домой после того, как пробыли в Гренландии чуть больше трех часов. Ранее датская телерадиокомпания DR сообщала, что самолет американской делегации, в составе которой находятся вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс, приземлился на космической базе США Питуффик в Гренландии. "Уша и я возвращаемся домой после невероятного путешествия в Гренландию. Мы не можем дождаться, когда вернемся снова в ближайшее время. Америка на стороне Гренландии!" - написал Вэнс в социальной сети X. Делегация из США на этой неделе посетила Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. Во вторник Вэнс заявил, что присоединится к своей жене в составе делегации. В ходе визита было запланировано посещение базы Питтуфик вместе с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. При этом план визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить столицу Нуук и объекты культурного наследия Гренландии, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике

https://ria.ru/20250328/vens-2008050991.html

https://ria.ru/20250328/vens-2008050033.html

https://ria.ru/20250327/grenlandiya-1994612112.html

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в мире, гренландия, сша, америка, дональд трамп, майк уолтц, джеймс дэвид вэнс