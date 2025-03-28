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Вэнс покинул Гренландию - РИА Новости, 28.03.2025
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22:55 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/vens-2008058341.html
Вэнс покинул Гренландию
Вэнс покинул Гренландию - РИА Новости, 28.03.2025
Вэнс покинул Гренландию
Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что он и его жена Уша Вэнс возвращаются домой после того, как пробыли в Гренландии чуть больше трех часов. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T22:55:00+03:00
2025-03-28T22:55:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что он и его жена Уша Вэнс возвращаются домой после того, как пробыли в Гренландии чуть больше трех часов. Ранее датская телерадиокомпания DR сообщала, что самолет американской делегации, в составе которой находятся вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс, приземлился на космической базе США Питуффик в Гренландии. "Уша и я возвращаемся домой после невероятного путешествия в Гренландию. Мы не можем дождаться, когда вернемся снова в ближайшее время. Америка на стороне Гренландии!" - написал Вэнс в социальной сети X. Делегация из США на этой неделе посетила Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. Во вторник Вэнс заявил, что присоединится к своей жене в составе делегации. В ходе визита было запланировано посещение базы Питтуфик вместе с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. При этом план визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить столицу Нуук и объекты культурного наследия Гренландии, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках. В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике
https://ria.ru/20250328/vens-2008050991.html
https://ria.ru/20250328/vens-2008050033.html
https://ria.ru/20250327/grenlandiya-1994612112.html
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в мире, гренландия, сша, америка, дональд трамп, майк уолтц, джеймс дэвид вэнс
В мире, Гренландия, США, Америка, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс покинул Гренландию

Вэнс сообщил, что покидает Гренландию и возвращается в США

© AP Photo / Matt RourkeДжей Ди Вэнс
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что он и его жена Уша Вэнс возвращаются домой после того, как пробыли в Гренландии чуть больше трех часов.
Ранее датская телерадиокомпания DR сообщала, что самолет американской делегации, в составе которой находятся вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс, приземлился на космической базе США Питуффик в Гренландии.
Илулиссат, Гренландия - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Вэнс заявил об интересах России и Китая в Гренландии
Вчера, 21:38
"Уша и я возвращаемся домой после невероятного путешествия в Гренландию. Мы не можем дождаться, когда вернемся снова в ближайшее время. Америка на стороне Гренландии!" - написал Вэнс в социальной сети X.
Делегация из США на этой неделе посетила Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. Во вторник Вэнс заявил, что присоединится к своей жене в составе делегации. В ходе визита было запланировано посещение базы Питтуфик вместе с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. При этом план визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить столицу Нуук и объекты культурного наследия Гренландии, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках.
Вице-президент Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс беседуют с солдатами на космической базе Питуффик в Гренландии - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Вэнс рассказал о планах США по Гренландии
Вчера, 21:29
В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике
Гренландия - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
27 марта, 20:13
 
В миреГренландияСШААмерикаДональд ТрампМайк УолтцДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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