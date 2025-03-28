Вэнс покинул Гренландию
Вэнс сообщил, что покидает Гренландию и возвращается в США
© AP Photo / Matt RourkeДжей Ди Вэнс
© AP Photo / Matt Rourke
Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что он и его жена Уша Вэнс возвращаются домой после того, как пробыли в Гренландии чуть больше трех часов.
Ранее датская телерадиокомпания DR сообщала, что самолет американской делегации, в составе которой находятся вице-президент США Джей Ди Вэнс и его жена Уша Вэнс, приземлился на космической базе США Питуффик в Гренландии.
"Уша и я возвращаемся домой после невероятного путешествия в Гренландию. Мы не можем дождаться, когда вернемся снова в ближайшее время. Америка на стороне Гренландии!" - написал Вэнс в социальной сети X.
Делегация из США на этой неделе посетила Гренландию на фоне притязаний американского лидера Дональда Трампа на остров. Во вторник Вэнс заявил, что присоединится к своей жене в составе делегации. В ходе визита было запланировано посещение базы Питтуфик вместе с советником по национальной безопасности Майком Уолтцем и министром энергетики Крисом Райтом. При этом план визита изменился: ранее вторая леди намеревалась посетить столицу Нуук и объекты культурного наследия Гренландии, а также посмотреть на гонки на собачьих упряжках.
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В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике
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