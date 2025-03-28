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По вопросу Гренландии США не придется применять военную силу, считает Вэнс - РИА Новости, 28.03.2025
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21:44 28.03.2025 (обновлено: 21:55 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/vens-2008051632.html
По вопросу Гренландии США не придется применять военную силу, считает Вэнс
По вопросу Гренландии США не придется применять военную силу, считает Вэнс - РИА Новости, 28.03.2025
По вопросу Гренландии США не придется применять военную силу, считает Вэнс
США считают, что по вопросу Гренландии им вряд ли придется когда-либо применять военную силу, они намерены состоять в диалоге с местным населением по контролю... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T21:44:00+03:00
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гренландия
сша
в мире
джеймс дэвид вэнс
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США считают, что по вопросу Гренландии им вряд ли придется когда-либо применять военную силу, они намерены состоять в диалоге с местным населением по контролю над территорией острова, заявил в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс."Мы не думаем, что военная сила когда-либо понадобится…, поскольку мы думаем, что народ Гренландии рационален и добр. Мы думаем, что сможем заключить сделку в стиле (президента США) Дональда Трампа, чтобы обеспечить безопасность этой территории, а также Соединённых Штатов Америки", - заявил Вэнс, отвечая на вопрос о возможном применении военной силы для установления контроля США над территорией.
https://ria.ru/20250327/grenlandiya-1994612112.html
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гренландия, сша, в мире, джеймс дэвид вэнс, дональд трамп
Гренландия, США, В мире, Джеймс Дэвид Вэнс, Дональд Трамп
По вопросу Гренландии США не придется применять военную силу, считает Вэнс

Вэнс: США считают, что по вопросу Гренландии не придется применять военную силу

© AP Photo / Manuel Balce CenetaВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Вице-президент США Джей Ди Вэнс . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США считают, что по вопросу Гренландии им вряд ли придется когда-либо применять военную силу, они намерены состоять в диалоге с местным населением по контролю над территорией острова, заявил в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«
"Мы не думаем, что военная сила когда-либо понадобится…, поскольку мы думаем, что народ Гренландии рационален и добр. Мы думаем, что сможем заключить сделку в стиле (президента США) Дональда Трампа, чтобы обеспечить безопасность этой территории, а также Соединённых Штатов Америки", - заявил Вэнс, отвечая на вопрос о возможном применении военной силы для установления контроля США над территорией.
Гренландия - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Гренландия: где находится, кому принадлежит, роль для США
27 марта, 20:13
 
ГренландияСШАВ миреДжеймс Дэвид ВэнсДональд Трамп
 
 
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