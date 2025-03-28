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По вопросу Гренландии США не придется применять военную силу, считает Вэнс
По вопросу Гренландии США не придется применять военную силу, считает Вэнс - РИА Новости, 28.03.2025
По вопросу Гренландии США не придется применять военную силу, считает Вэнс
США считают, что по вопросу Гренландии им вряд ли придется когда-либо применять военную силу, они намерены состоять в диалоге с местным населением по контролю... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T21:44:00+03:00
2025-03-28T21:44:00+03:00
2025-03-28T21:55:00+03:00
гренландия
сша
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джеймс дэвид вэнс
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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США считают, что по вопросу Гренландии им вряд ли придется когда-либо применять военную силу, они намерены состоять в диалоге с местным населением по контролю над территорией острова, заявил в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс."Мы не думаем, что военная сила когда-либо понадобится…, поскольку мы думаем, что народ Гренландии рационален и добр. Мы думаем, что сможем заключить сделку в стиле (президента США) Дональда Трампа, чтобы обеспечить безопасность этой территории, а также Соединённых Штатов Америки", - заявил Вэнс, отвечая на вопрос о возможном применении военной силы для установления контроля США над территорией.
https://ria.ru/20250327/grenlandiya-1994612112.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гренландия, сша, в мире, джеймс дэвид вэнс, дональд трамп
Гренландия, США, В мире, Джеймс Дэвид Вэнс, Дональд Трамп
По вопросу Гренландии США не придется применять военную силу, считает Вэнс
Вэнс: США считают, что по вопросу Гренландии не придется применять военную силу