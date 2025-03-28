https://ria.ru/20250328/vens-2008051632.html

По вопросу Гренландии США не придется применять военную силу, считает Вэнс

По вопросу Гренландии США не придется применять военную силу, считает Вэнс - РИА Новости, 28.03.2025

По вопросу Гренландии США не придется применять военную силу, считает Вэнс

США считают, что по вопросу Гренландии им вряд ли придется когда-либо применять военную силу, они намерены состоять в диалоге с местным населением по контролю... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T21:44:00+03:00

2025-03-28T21:44:00+03:00

2025-03-28T21:55:00+03:00

гренландия

сша

в мире

джеймс дэвид вэнс

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 28 мар – РИА Новости. США считают, что по вопросу Гренландии им вряд ли придется когда-либо применять военную силу, они намерены состоять в диалоге с местным населением по контролю над территорией острова, заявил в пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс."Мы не думаем, что военная сила когда-либо понадобится…, поскольку мы думаем, что народ Гренландии рационален и добр. Мы думаем, что сможем заключить сделку в стиле (президента США) Дональда Трампа, чтобы обеспечить безопасность этой территории, а также Соединённых Штатов Америки", - заявил Вэнс, отвечая на вопрос о возможном применении военной силы для установления контроля США над территорией.

https://ria.ru/20250327/grenlandiya-1994612112.html

гренландия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

гренландия, сша, в мире, джеймс дэвид вэнс, дональд трамп