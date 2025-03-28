https://ria.ru/20250328/vens-2008050991.html

Вэнс заявил об интересах России и Китая в Гренландии

Вэнс заявил об интересах России и Китая в Гренландии - РИА Новости, 28.03.2025

Вэнс заявил об интересах России и Китая в Гренландии

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон опасается за безопасность Гренландии и "имеет доказательства заинтересованности России и Китая в острове", РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T21:38:00+03:00

2025-03-28T21:38:00+03:00

2025-03-28T21:53:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон опасается за безопасность Гренландии и "имеет доказательства заинтересованности России и Китая в острове", но не отрицает право проживающих там людей на самоопределение."Мы уважаем самоопределение народа Гренландии, но я считаю, что под защитой США будет лучше, чем под защитой Дании, которая рассчитывает в своей защите на США", - сказал Вэнс журналистам в ходе посещения космической базы Питтуфик. Трансляцию вели американские каналы."Россия Китай и другие заинтересованы в морских путях Арктики и минералах", - сказал Вэнс.По его словам, заявление президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия станет американской, следует понимать как предупреждение о том, что остров не находится в безопасности. "Да, люди Гренландии будут иметь право на самоопределение, мы надеемся, что они будут сотрудничать с нами", - сказал Вэнс."Мы знаем, что Китай заинтересован в этом острове, давил на Гренландию экономически, проводит военные учения, называет себя приарктической страной. Мы видим доказательства тому, что Китай и Россия заинтересованы в Гренландии", - добавил он.Вэнс рассказал, что "космическая база Питтуфик" за Северным полярным кругом является частью системы раннего оповещения о ракетной атаке: "если ракета будет запущена страной-врагом или вражеской подлодкой", военнослужащие передадут эту информацию на материк и будет активирована система ПРО.

https://ria.ru/20250328/grenlandiya-2008050413.html

https://ria.ru/20250328/grenlandiya-2008049582.html

https://ria.ru/20250328/vens-2008050033.html

россия

гренландия

китай

сша

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