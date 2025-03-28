https://ria.ru/20250328/vens-2008050033.html

Вэнс рассказал о планах США по Гренландии

Вэнс рассказал о планах США по Гренландии - РИА Новости, 28.03.2025

Вэнс рассказал о планах США по Гренландии

У США нет планов расширять военное присутствие в Гренландии, но есть задача инвестировать в ледоколы и военные корабли, присутствующие на острове, заявил... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T21:29:00+03:00

2025-03-28T21:29:00+03:00

2025-03-28T23:04:00+03:00

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джеймс дэвид вэнс

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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. У США нет планов расширять военное присутствие в Гренландии, но есть задача инвестировать в ледоколы и военные корабли, присутствующие на острове, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Основные заявления:"Нам нужно гарантировать, что Америка будет лидировать в Арктике, потому что мы знаем: если Америка этого не сделает, другие страны заполнят пробел, в котором мы отстаем. То, что вы (американские военнослужащие. — Прим. ред.) делаете, является критически важным. Я думаю, что многие американцы, как и я, не осознавали этого в полной мере, пока Трамп не заговорил о важности нашей арктической миссии, о ее развитии, чтобы обеспечить лидерство Америки в Арктике на следующее поколение".Ранее в пятницу хозяин Белого дома, комментируя перспективу присоединения Гренландии к американской территории, заявил, что остров нужен Соединенным Штатам с точки зрения безопасности и выбор здесь отсутствует.

https://ria.ru/20250327/putin-2007802494.html

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сша, в мире, гренландия, джеймс дэвид вэнс, арктика