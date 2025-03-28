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Вэнс рассказал о планах США по Гренландии - РИА Новости, 28.03.2025
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21:29 28.03.2025 (обновлено: 23:04 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/vens-2008050033.html
Вэнс рассказал о планах США по Гренландии
Вэнс рассказал о планах США по Гренландии - РИА Новости, 28.03.2025
Вэнс рассказал о планах США по Гренландии
У США нет планов расширять военное присутствие в Гренландии, но есть задача инвестировать в ледоколы и военные корабли, присутствующие на острове, заявил... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T21:29:00+03:00
2025-03-28T23:04:00+03:00
сша
в мире
гренландия
джеймс дэвид вэнс
арктика
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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. У США нет планов расширять военное присутствие в Гренландии, но есть задача инвестировать в ледоколы и военные корабли, присутствующие на острове, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Основные заявления:&quot;Нам нужно гарантировать, что Америка будет лидировать в Арктике, потому что мы знаем: если Америка этого не сделает, другие страны заполнят пробел, в котором мы отстаем. То, что вы (американские военнослужащие. — Прим. ред.) делаете, является критически важным. Я думаю, что многие американцы, как и я, не осознавали этого в полной мере, пока Трамп не заговорил о важности нашей арктической миссии, о ее развитии, чтобы обеспечить лидерство Америки в Арктике на следующее поколение&quot;.Ранее в пятницу хозяин Белого дома, комментируя перспективу присоединения Гренландии к американской территории, заявил, что остров нужен Соединенным Штатам с точки зрения безопасности и выбор здесь отсутствует.
https://ria.ru/20250327/putin-2007802494.html
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сша, в мире, гренландия, джеймс дэвид вэнс, арктика
США, В мире, Гренландия, Джеймс Дэвид Вэнс, Арктика
Вэнс рассказал о планах США по Гренландии

Вэнс: США планируют инвестировать в ледоколы и военные корабли в Гренландии

© AP Photo / Jim WatsonВице-президент Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс беседуют с солдатами на космической базе Питуффик в Гренландии
Вице-президент Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс беседуют с солдатами на космической базе Питуффик в Гренландии - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Jim Watson
Вице-президент Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс беседуют с солдатами на космической базе Питуффик в Гренландии
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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. У США нет планов расширять военное присутствие в Гренландии, но есть задача инвестировать в ледоколы и военные корабли, присутствующие на острове, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Основные заявления:
  • США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед;
  • Гренландии под защитой Вашингтона будет лучше, Белый дом не отрицает право жителей острова на самоопределение и предлагает партнерство;
  • Соединенные Штаты считают, что по вопросу острова им вряд ли придется когда-либо применять военную силу, будут состоять в диалоге с местным населением;
«

"Нам нужно гарантировать, что Америка будет лидировать в Арктике, потому что мы знаем: если Америка этого не сделает, другие страны заполнят пробел, в котором мы отстаем. То, что вы (американские военнослужащие. — Прим. ред.) делаете, является критически важным. Я думаю, что многие американцы, как и я, не осознавали этого в полной мере, пока Трамп не заговорил о важности нашей арктической миссии, о ее развитии, чтобы обеспечить лидерство Америки в Арктике на следующее поколение".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Джей Ди Вэнс
Американский вице-президент
  • США убеждены, что интересы в Гренландии также есть у России и Китая;
  • Вашингтон не полагает, что остров в безопасности, поэтому предлагает свою защиту.
Ранее в пятницу хозяин Белого дома, комментируя перспективу присоединения Гренландии к американской территории, заявил, что остров нужен Соединенным Штатам с точки зрения безопасности и выбор здесь отсутствует.
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития Арктической зоны Российской Федерации и Арктического транспортного коридора - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
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СШАВ миреГренландияДжеймс Дэвид ВэнсАрктика
 
 
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