Вэнс рассказал о планах США по Гренландии
Вэнс: США планируют инвестировать в ледоколы и военные корабли в Гренландии
© AP Photo / Jim WatsonВице-президент Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс беседуют с солдатами на космической базе Питуффик в Гренландии
© AP Photo / Jim Watson
Вице-президент Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс беседуют с солдатами на космической базе Питуффик в Гренландии
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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. У США нет планов расширять военное присутствие в Гренландии, но есть задача инвестировать в ледоколы и военные корабли, присутствующие на острове, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Основные заявления:
- США должны обеспечить себе лидерство в Арктике на следующее поколение вперед;
- Гренландии под защитой Вашингтона будет лучше, Белый дом не отрицает право жителей острова на самоопределение и предлагает партнерство;
- Соединенные Штаты считают, что по вопросу острова им вряд ли придется когда-либо применять военную силу, будут состоять в диалоге с местным населением;
«
"Нам нужно гарантировать, что Америка будет лидировать в Арктике, потому что мы знаем: если Америка этого не сделает, другие страны заполнят пробел, в котором мы отстаем. То, что вы (американские военнослужащие. — Прим. ред.) делаете, является критически важным. Я думаю, что многие американцы, как и я, не осознавали этого в полной мере, пока Трамп не заговорил о важности нашей арктической миссии, о ее развитии, чтобы обеспечить лидерство Америки в Арктике на следующее поколение".
- США убеждены, что интересы в Гренландии также есть у России и Китая;
- Вашингтон не полагает, что остров в безопасности, поэтому предлагает свою защиту.
Ранее в пятницу хозяин Белого дома, комментируя перспективу присоединения Гренландии к американской территории, заявил, что остров нужен Соединенным Штатам с точки зрения безопасности и выбор здесь отсутствует.
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