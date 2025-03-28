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Сийярто рассказал о реакции венгров на призыв запастись едой на три дня - РИА Новости, 28.03.2025
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16:50 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/vengrija-2007987929.html
Сийярто рассказал о реакции венгров на призыв запастись едой на три дня
Сийярто рассказал о реакции венгров на призыв запастись едой на три дня - РИА Новости, 28.03.2025
Сийярто рассказал о реакции венгров на призыв запастись едой на три дня
В Венгрии сначала посчитали троллингом призыв к европейцам запастись едой и всем необходимым на 72 часа, а потом поняли, что это Брюссель настроен на эскалацию... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:50:00+03:00
2025-03-28T16:50:00+03:00
в мире
здоровье - общество
брюссель
венгрия
украина
петер сийярто
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 28 мар - РИА Новости. В Венгрии сначала посчитали троллингом призыв к европейцам запастись едой и всем необходимым на 72 часа, а потом поняли, что это Брюссель настроен на эскалацию конфликта, чтобы избежать ответственности за свою провальную политику и не отвечать на вопрос, куда подевались деньги европейских налогоплательщиков, отправленные на Украину, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Когда мы первый раз услышали, что в ЕС предлагают европейцам собрать пакет для выживания на 72 часа, мы сначала подумали, что это какой-то троллинг или шутка, но потом выяснилось, что вовсе нет... Справедливо будет задать вопрос: а зачем в начале 21 века европейцам собирать комплект для выживания на 72 часа? Если попытаться продумать объяснения, то, к сожалению, остается только одно, а именно: Брюссель готовится к войне", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.Глава венгерского МИД подчеркнул, что "ни ЕС, ни одной стране-члену сейчас не грозит никакая опасность, в том числе со стороны России". "Так что если Брюссель сейчас вдохновляет европейцев собирать пакет для выживания, это означает, что Брюссель сам хочет расширить войну... Провоенная политика, которую Брюссель проводит уже три года, потерпела полный крах. И все равно они хотят продолжать ее в полную силу. Они знают, что это единственный способ избежать ответственности за провальную политику прошлых трех лет", - отметил Сийярто. Он также добавил, что эскалация конфликта избавит ЕС от "необходимости отвечать на крайне неудобный вопрос о том, где деньги из налогов европейских избирателей, которые были отправлены на Украину из налоговых евро европейских избирателей". Сийярто уточнил, что Будапешт "ждет ответ от Еврокомиссии" на вопрос, почему надо собирать пакет для выживания и почему "Брюссель хочет расширить войну, хотя сейчас стали обнадеживающе складываться мирные усилия". Ранее Еврокомиссия в своей новой стратегии о повышении готовности стран Евросоюза к кризисным ситуациям предусмотрела необходимость автономии населения в течение 72 часов.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250326/kallas-2007581855.html
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в мире, здоровье - общество, брюссель, венгрия, украина, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, facebook, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
В мире, Здоровье - Общество, Брюссель, Венгрия, Украина, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия, Facebook, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
Сийярто рассказал о реакции венгров на призыв запастись едой на три дня

Сийярто: в Венгрии призыв к европейцам запастись едой на 3 дня сочли троллингом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛюди в кафе в Будапеште
Люди в кафе в Будапеште - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БУДАПЕШТ, 28 мар - РИА Новости. В Венгрии сначала посчитали троллингом призыв к европейцам запастись едой и всем необходимым на 72 часа, а потом поняли, что это Брюссель настроен на эскалацию конфликта, чтобы избежать ответственности за свою провальную политику и не отвечать на вопрос, куда подевались деньги европейских налогоплательщиков, отправленные на Украину, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Когда мы первый раз услышали, что в ЕС предлагают европейцам собрать пакет для выживания на 72 часа, мы сначала подумали, что это какой-то троллинг или шутка, но потом выяснилось, что вовсе нет... Справедливо будет задать вопрос: а зачем в начале 21 века европейцам собирать комплект для выживания на 72 часа? Если попытаться продумать объяснения, то, к сожалению, остается только одно, а именно: Брюссель готовится к войне", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook*.
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Глава венгерского МИД подчеркнул, что "ни ЕС, ни одной стране-члену сейчас не грозит никакая опасность, в том числе со стороны России".
"Так что если Брюссель сейчас вдохновляет европейцев собирать пакет для выживания, это означает, что Брюссель сам хочет расширить войну... Провоенная политика, которую Брюссель проводит уже три года, потерпела полный крах. И все равно они хотят продолжать ее в полную силу. Они знают, что это единственный способ избежать ответственности за провальную политику прошлых трех лет", - отметил Сийярто.
Он также добавил, что эскалация конфликта избавит ЕС от "необходимости отвечать на крайне неудобный вопрос о том, где деньги из налогов европейских избирателей, которые были отправлены на Украину из налоговых евро европейских избирателей".
Сийярто уточнил, что Будапешт "ждет ответ от Еврокомиссии" на вопрос, почему надо собирать пакет для выживания и почему "Брюссель хочет расширить войну, хотя сейчас стали обнадеживающе складываться мирные усилия".
Ранее Еврокомиссия в своей новой стратегии о повышении готовности стран Евросоюза к кризисным ситуациям предусмотрела необходимость автономии населения в течение 72 часов.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреЗдоровье - ОбществоБрюссельВенгрияУкраинаПетер СийяртоЕвросоюзЕврокомиссияFacebookТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)
 
 
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