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Венесуэла и Никарагуа выразили соболезнования Мьянме и соседним странам - РИА Новости, 28.03.2025
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21:58 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/venesuela-2008052945.html
Венесуэла и Никарагуа выразили соболезнования Мьянме и соседним странам
Венесуэла и Никарагуа выразили соболезнования Мьянме и соседним странам - РИА Новости, 28.03.2025
Венесуэла и Никарагуа выразили соболезнования Мьянме и соседним странам
Правительства Венесуэлы и Никарагуа выразили соболезнования и солидарность с Мьянмой и другими соседними странами, пострадавшими от мощного землетрясения в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T21:58:00+03:00
2025-03-28T21:58:00+03:00
в мире
мьянма
таиланд
никарагуа
мин аун хлайн
даниэль ортега
землетрясение в мьянме и таиланде
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МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Правительства Венесуэлы и Никарагуа выразили соболезнования и солидарность с Мьянмой и другими соседними странами, пострадавшими от мощного землетрясения в пятницу. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. В результате землетрясения в Мьянме, согласно последним данным, погибли 144 человека, число жертв может вырасти, заявил премьер-министр Мин Аун Хлайн. "Последствия землетрясения распространились на Таиланд, Китай, Бангладеш, Лаос и Индию, что привело к человеческим жертвам в Мьянме и Таиланде и нанесло значительный ущерб инфраструктуре региона. Правительство Боливарианской Республики Венесуэла выражает соболезнования семьям пострадавших и молится за выздоровление раненых, а также за скорейшее и полное возвращение к нормальной жизни в пострадавших районах", - говорится в сообщении, которое опубликовал в своем Telegram-канале глава венесуэльского МИД Иван Хиль. Правительство Никарагуа также обратилось к Мьянме со словами солидарности, заявив, что оно потрясено известием об этой катастрофе. "Осознавая страдания, боль и материальные потери, которые подобные трагические события приносят нашим народам, мы выражаем вам, вашему правительству и семьям Мьянмы глубочайшие соболезнования, солидарность и молитвы, уверенность в том, что нормальная жизнь вашего народа вскоре восстановится", - говорится в письме за подписью президента Даниэля Ортеги, которое распространили местные СМИ.
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мьянма
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Спасательные работы в столице Мьянмы
В столице Мьянмы Нейпьидо продолжаются спасательные работы после землетрясения, люди ночуют на улице, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В результате землетрясения, по последним данным, погибли 144 человека.
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в мире, мьянма, таиланд, никарагуа, мин аун хлайн, даниэль ортега, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, Таиланд, Никарагуа, Мин Аун Хлайн, Даниэль Ортега, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Венесуэла и Никарагуа выразили соболезнования Мьянме и соседним странам

Венесуэла и Никарагуа выразили соболезнования в связи с землетрясением в Мьянме

© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Myanmar Fire Services Department
Последствия землетрясения в Мьянме
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МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Правительства Венесуэлы и Никарагуа выразили соболезнования и солидарность с Мьянмой и другими соседними странами, пострадавшими от мощного землетрясения в пятницу.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. В результате землетрясения в Мьянме, согласно последним данным, погибли 144 человека, число жертв может вырасти, заявил премьер-министр Мин Аун Хлайн.
«
"Последствия землетрясения распространились на Таиланд, Китай, Бангладеш, Лаос и Индию, что привело к человеческим жертвам в Мьянме и Таиланде и нанесло значительный ущерб инфраструктуре региона. Правительство Боливарианской Республики Венесуэла выражает соболезнования семьям пострадавших и молится за выздоровление раненых, а также за скорейшее и полное возвращение к нормальной жизни в пострадавших районах", - говорится в сообщении, которое опубликовал в своем Telegram-канале глава венесуэльского МИД Иван Хиль.
Правительство Никарагуа также обратилось к Мьянме со словами солидарности, заявив, что оно потрясено известием об этой катастрофе.
"Осознавая страдания, боль и материальные потери, которые подобные трагические события приносят нашим народам, мы выражаем вам, вашему правительству и семьям Мьянмы глубочайшие соболезнования, солидарность и молитвы, уверенность в том, что нормальная жизнь вашего народа вскоре восстановится", - говорится в письме за подписью президента Даниэля Ортеги, которое распространили местные СМИ.
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В миреМьянмаТаиландНикарагуаМин Аун ХлайнДаниэль ОртегаЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
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