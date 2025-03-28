Венесуэла и Никарагуа выразили соболезнования Мьянме и соседним странам
Венесуэла и Никарагуа выразили соболезнования в связи с землетрясением в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
© Фото : Myanmar Fire Services Department
Последствия землетрясения в Мьянме
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Правительства Венесуэлы и Никарагуа выразили соболезнования и солидарность с Мьянмой и другими соседними странами, пострадавшими от мощного землетрясения в пятницу.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. В результате землетрясения в Мьянме, согласно последним данным, погибли 144 человека, число жертв может вырасти, заявил премьер-министр Мин Аун Хлайн.
«
"Последствия землетрясения распространились на Таиланд, Китай, Бангладеш, Лаос и Индию, что привело к человеческим жертвам в Мьянме и Таиланде и нанесло значительный ущерб инфраструктуре региона. Правительство Боливарианской Республики Венесуэла выражает соболезнования семьям пострадавших и молится за выздоровление раненых, а также за скорейшее и полное возвращение к нормальной жизни в пострадавших районах", - говорится в сообщении, которое опубликовал в своем Telegram-канале глава венесуэльского МИД Иван Хиль.
Правительство Никарагуа также обратилось к Мьянме со словами солидарности, заявив, что оно потрясено известием об этой катастрофе.
"Осознавая страдания, боль и материальные потери, которые подобные трагические события приносят нашим народам, мы выражаем вам, вашему правительству и семьям Мьянмы глубочайшие соболезнования, солидарность и молитвы, уверенность в том, что нормальная жизнь вашего народа вскоре восстановится", - говорится в письме за подписью президента Даниэля Ортеги, которое распространили местные СМИ.