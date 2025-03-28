https://ria.ru/20250328/venesuela-2008052945.html

Венесуэла и Никарагуа выразили соболезнования Мьянме и соседним странам

Венесуэла и Никарагуа выразили соболезнования Мьянме и соседним странам - РИА Новости, 28.03.2025

Венесуэла и Никарагуа выразили соболезнования Мьянме и соседним странам

Правительства Венесуэлы и Никарагуа выразили соболезнования и солидарность с Мьянмой и другими соседними странами, пострадавшими от мощного землетрясения в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T21:58:00+03:00

2025-03-28T21:58:00+03:00

2025-03-28T21:58:00+03:00

в мире

мьянма

таиланд

никарагуа

мин аун хлайн

даниэль ортега

землетрясение в мьянме и таиланде

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МЕХИКО, 28 мар - РИА Новости. Правительства Венесуэлы и Никарагуа выразили соболезнования и солидарность с Мьянмой и другими соседними странами, пострадавшими от мощного землетрясения в пятницу. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. В результате землетрясения в Мьянме, согласно последним данным, погибли 144 человека, число жертв может вырасти, заявил премьер-министр Мин Аун Хлайн. "Последствия землетрясения распространились на Таиланд, Китай, Бангладеш, Лаос и Индию, что привело к человеческим жертвам в Мьянме и Таиланде и нанесло значительный ущерб инфраструктуре региона. Правительство Боливарианской Республики Венесуэла выражает соболезнования семьям пострадавших и молится за выздоровление раненых, а также за скорейшее и полное возвращение к нормальной жизни в пострадавших районах", - говорится в сообщении, которое опубликовал в своем Telegram-канале глава венесуэльского МИД Иван Хиль. Правительство Никарагуа также обратилось к Мьянме со словами солидарности, заявив, что оно потрясено известием об этой катастрофе. "Осознавая страдания, боль и материальные потери, которые подобные трагические события приносят нашим народам, мы выражаем вам, вашему правительству и семьям Мьянмы глубочайшие соболезнования, солидарность и молитвы, уверенность в том, что нормальная жизнь вашего народа вскоре восстановится", - говорится в письме за подписью президента Даниэля Ортеги, которое распространили местные СМИ.

https://ria.ru/20250328/myanma-2007894599.html

мьянма

таиланд

никарагуа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мьянма, таиланд, никарагуа, мин аун хлайн, даниэль ортега, землетрясение в мьянме и таиланде