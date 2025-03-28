https://ria.ru/20250328/upts-2007922281.html
Епископ УПЦ рассказал, как полиция ворвалась в пещеры Киево-Печерской лавры
Епископ УПЦ рассказал, как полиция ворвалась в пещеры Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 28.03.2025
Епископ УПЦ рассказал, как полиция ворвалась в пещеры Киево-Печерской лавры
Братия Киево-Печерской лавры в последнее время держала закрытыми пещеры монастыря, чтобы не допустить проведения анонсированной "инвентаризации" мощей, однако... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T13:24:00+03:00
2025-03-28T13:24:00+03:00
2025-03-28T17:11:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Братия Киево-Печерской лавры в последнее время держала закрытыми пещеры монастыря, чтобы не допустить проведения анонсированной "инвентаризации" мощей, однако проход туда монахи и прихожане находили до последних дней, именно поэтому представители украинского Минкульта ворвались в монастырь с силовиками и сменили замки, рассказал РИА Новости заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон), бывший настоятель Десятинного мужского монастыря в Киеве. Ранее сообщалось, что большое количество сотрудников полиции прибыло на территорию Киево-Печерской лавры совместно с представителями заповедника. Впоследствии начался захват Ближних пещер лавры, сотрудник заповедника с болгаркой в руках совместно с сотрудниками полиции проникли в закрытое помещение монастыря. На вход в Ближние пещеры были поменяны замки, члены комиссии при Министерстве культуры с полицейскими проникли также в Дальние пещеры лавры и начали срезать замки там. При этом полиция Киева отрицает захват пещер. "Представители этой безбожной, сатанинской власти ворвались с бензорезами, электрическими приспособлениями, чтобы срезать замки с Дальних и Ближних пещер, так как братия монастыря, которая там осталась, закрыла их. Замки они все закрыли, потому что участвовать в этом безбожном богохульном действе, конечно, монахи отказались — я имею в виду "инвентаризацию" святых мощей. Но на протяжении всего этого времени братья и отважные прихожане, пробираясь через заграждение, через заборы, все-таки имели туда ход, буквально до вчерашнего дня ходили молиться", — рассказал епископ, сославшись на собственные источники. Планирующуюся "инвентаризацию" мощей он назвал осквернением и богохульством. "Они могут "инвентаризировать" мощи — для чего? Для того чтобы иметь возможность их вывезти, скрыть, украсть, забрать и так далее", — заключил епископ Гедеон. Ранее Министерство культуры Украины создало комиссию, которая займется "проверкой останков" святых, покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Комиссия будет работать до 30 мая, ее члены должны "оценить историческую и научную ценность мощей преподобных Печерских", а также составить списки предметов, подпадающих под определение культурных ценностей. Результаты работы комиссии будут засекречены и получат статус "информации с ограниченным доступом". Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), а наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В августе 2023 года суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.
https://ria.ru/20250226/chernovtsy-2001832687.html
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Епископ УПЦ рассказал, как полиция ворвалась в пещеры Киево-Печерской лавры
Епископ Макаровский: чиновники ворвались в Киево-Печерскую лавру с силовиками
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Братия Киево-Печерской лавры в последнее время держала закрытыми пещеры монастыря, чтобы не допустить проведения анонсированной "инвентаризации" мощей, однако проход туда монахи и прихожане находили до последних дней, именно поэтому представители украинского Минкульта ворвались в монастырь с силовиками и сменили замки, рассказал РИА Новости заштатный епископ Макаровский канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Гедеон (Харон), бывший настоятель Десятинного мужского монастыря в Киеве.
Ранее сообщалось, что большое количество сотрудников полиции прибыло на территорию Киево-Печерской лавры совместно с представителями заповедника. Впоследствии начался захват Ближних пещер лавры, сотрудник заповедника с болгаркой в руках совместно с сотрудниками полиции проникли в закрытое помещение монастыря. На вход в Ближние пещеры были поменяны замки, члены комиссии при Министерстве культуры с полицейскими проникли также в Дальние пещеры лавры и начали срезать замки там. При этом полиция Киева отрицает захват пещер.
"Представители этой безбожной, сатанинской власти ворвались с бензорезами, электрическими приспособлениями, чтобы срезать замки с Дальних и Ближних пещер, так как братия монастыря, которая там осталась, закрыла их. Замки они все закрыли, потому что участвовать в этом безбожном богохульном действе, конечно, монахи отказались — я имею в виду "инвентаризацию" святых мощей. Но на протяжении всего этого времени братья и отважные прихожане, пробираясь через заграждение, через заборы, все-таки имели туда ход, буквально до вчерашнего дня ходили молиться", — рассказал епископ, сославшись на собственные источники.
Планирующуюся "инвентаризацию" мощей он назвал осквернением и богохульством.
"Они могут "инвентаризировать" мощи — для чего? Для того чтобы иметь возможность их вывезти, скрыть, украсть, забрать и так далее", — заключил епископ Гедеон.
Ранее Министерство культуры Украины создало комиссию, которая займется "проверкой останков" святых, покоящихся в Ближних и Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Комиссия будет работать до 30 мая, ее члены должны "оценить историческую и научную ценность мощей преподобных Печерских", а также составить списки предметов, подпадающих под определение культурных ценностей. Результаты работы комиссии будут засекречены и получат статус "информации с ограниченным доступом".
Весной 2023 года Минкультуры Украины заявило о разрыве в одностороннем порядке договора аренды помещений государственного заповедника "Киево-Печерская лавра" с одноименным монастырем. От насельников потребовали покинуть лавру 29 марта. С этого времени прихожане и насельники Киево-Печерской лавры сталкиваются с попытками выселить монахов канонической церкви из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ), а наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь), заявлявший, что братия будет стоять до конца, был отправлен властями под домашний арест. В августе 2023 года суд в Киеве удовлетворил иск заповедника "Киево-Печерская лавра" к монастырю об устранении препятствий в пользовании имуществом. После этого заповедник прекратил доступ на территорию Нижней лавры всех посетителей.