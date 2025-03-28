В Кремле рассказали об идее Путина о внешнем управлении на Украине
Кремль связал идею Путина о внешнем управлении Украиной с утерей контроля Киевом
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Идея президента России Владимира Путина о возможности ввести внешнее управление на Украине связана с утерей контроля Киевом, объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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"Процессы там идут весьма и весьма свидетельствующие о том, что ситуация имеет тенденцию к утере контроля. И поэтому отсюда — Путин сказал, что это одна из идей — но это идея, именно связанная с введением внешнего управления. Вот о чем вчера говорил президент Путин", — сказал он.
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Представитель Кремля добавил, что предложение о введении внешнего управления — точка зрения президента, которая основывается на ситуации в соседней стране. При этом он уточнил, что эта тема не поднималась на переговорах России и США в Саудовской Аравии.
Песков отметил, что если Украина и присоединилась к мораторию на удары по энергообъектам, дав соответствующие команды своим вооруженным силам, то они, очевидно, не выполняются. В свою очередь, Россия констатирует отсутствие контроля киевского режима над его собственной армией, которая перестала подчиняться приказам своего политического руководства.
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"Наблюдается тотальная бесконтрольность со стороны действий ВСУ. Объективно совершенно все сегменты ВСУ не слушают приказа руководства страны. Продолжаются попытки ударов по объектам энергосистемы, энергоинфраструктуры Российской Федерации", — указал он.
Песков уточнил, что попытки таких атак происходят ежедневно.
Как напомнил Песков, накануне Путин указал и на расширение сил, возможностей и численности националистических украинских подразделений, что также ведет к потере контроля Киевом над происходящим в стране.
Представитель Кремля подчеркнул, что если Киев нарушает мораторий на атаки энергообъектов, то Москва оставляет за собой право тоже его не соблюдать. При этом сейчас Вооруженные силы выполняют приказ президента по мораторию на удары по энергообъектам соседней страны.
Накануне Путин заявил, что стоит рассмотреть возможность введения временного управления на Украине. Глава государства объяснил, что это позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
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