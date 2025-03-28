https://ria.ru/20250328/upravlenie-2007843911.html

В Раде неожиданно поддержали план Путина по Украине

В Раде неожиданно поддержали план Путина по Украине - РИА Новости, 28.03.2025

В Раде неожиданно поддержали план Путина по Украине

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук поддержал предложение президента России Владимира Путина о введении на Украине внешнего управления, соответствующий пост он РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T04:33:00+03:00

2025-03-28T04:33:00+03:00

2025-03-28T04:33:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук поддержал предложение президента России Владимира Путина о введении на Украине внешнего управления, соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале."Как по мне, логичный и понятный план, а главное – соответствующий действительности", — написал он.Так Дмитрук прокомментировал слова главы российского государства о нелегитимности Владимира Зеленского, постепенном захвате власти на Украине неонацистскими формированиями в условиях отсутствия законной власти в стране, а также необходимости обсудить ввод на Украину временного правительства под эгидой ООН для проведения выборов.В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин осмотрел атомный подводный крейсер "Архангельск" и пообщался с экипажем подлодки. Говоря о возможностях урегулирования конфликта на Украине, президент напомнил, что практика внешнего управления или временной администрации применялась несколько раз в рамках миротворческой деятельности ООН, например, в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и некоторых частях бывшей Югославии.

https://ria.ru/20250328/putin-2007830909.html

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