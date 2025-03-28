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Министр обороны Украины заявил о управленческих новшествах - РИА Новости, 28.03.2025
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23:36 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/ukraina-2008062194.html
Министр обороны Украины заявил о управленческих новшествах
Министр обороны Украины заявил о управленческих новшествах - РИА Новости, 28.03.2025
Министр обороны Украины заявил о управленческих новшествах
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о предпринятых управленческих новшествах в минобороны и генеральном штабе страны в целях "развития авиации". РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T23:36:00+03:00
2025-03-28T23:36:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о предпринятых управленческих новшествах в минобороны и генеральном штабе страны в целях "развития авиации". "Создаем отдельную вертикаль в министерстве обороны и генеральном штабе, которая будет сосредоточена исключительно на развитии авиации", - написал Умеров в Telegram-канале. По его словам, соответствующим приказом по согласованию с Владимиром Зеленским назначены ответственные за данное направление. В частности, генерал-майор Алексей Марченко, с более чем 30-летним опытом в авиации и командованием воздушного командования "Запад", назначен заместителем начальника генштаба ВСУ. Бригадный генерал Сергей Голубцов, начавший службу в истребительной авиации и занимавший руководящие посты в командованиях "Центр" и "Запад", стал заместителем командующего воздушных сил Украины. Полковник Александр Дякив, с почти 30-летним опытом службы в авиации, назначен командующим авиацией и заместителем командующего воздушных сил ВСУ. Также Умеров сформировал представление в кабмин на назначение Александра Козенко заместителем министра обороны по вопросам авиации.
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в мире, украина, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Рустем Умеров, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Министр обороны Украины заявил о управленческих новшествах

Умеров рассказал о предпринятых управленческих новшествах в Минобороны Украины

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о предпринятых управленческих новшествах в минобороны и генеральном штабе страны в целях "развития авиации".
«
"Создаем отдельную вертикаль в министерстве обороны и генеральном штабе, которая будет сосредоточена исключительно на развитии авиации", - написал Умеров в Telegram-канале.
По его словам, соответствующим приказом по согласованию с Владимиром Зеленским назначены ответственные за данное направление.
В частности, генерал-майор Алексей Марченко, с более чем 30-летним опытом в авиации и командованием воздушного командования "Запад", назначен заместителем начальника генштаба ВСУ. Бригадный генерал Сергей Голубцов, начавший службу в истребительной авиации и занимавший руководящие посты в командованиях "Центр" и "Запад", стал заместителем командующего воздушных сил Украины. Полковник Александр Дякив, с почти 30-летним опытом службы в авиации, назначен командующим авиацией и заместителем командующего воздушных сил ВСУ.
Также Умеров сформировал представление в кабмин на назначение Александра Козенко заместителем министра обороны по вопросам авиации.
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В миреУкраинаРустем УмеровВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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