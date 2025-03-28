https://ria.ru/20250328/ukraina-2008062194.html

Министр обороны Украины заявил о управленческих новшествах

Министр обороны Украины заявил о управленческих новшествах - РИА Новости, 28.03.2025

Министр обороны Украины заявил о управленческих новшествах

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о предпринятых управленческих новшествах в минобороны и генеральном штабе страны в целях "развития авиации". РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T23:36:00+03:00

2025-03-28T23:36:00+03:00

2025-03-28T23:36:00+03:00

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о предпринятых управленческих новшествах в минобороны и генеральном штабе страны в целях "развития авиации". "Создаем отдельную вертикаль в министерстве обороны и генеральном штабе, которая будет сосредоточена исключительно на развитии авиации", - написал Умеров в Telegram-канале. По его словам, соответствующим приказом по согласованию с Владимиром Зеленским назначены ответственные за данное направление. В частности, генерал-майор Алексей Марченко, с более чем 30-летним опытом в авиации и командованием воздушного командования "Запад", назначен заместителем начальника генштаба ВСУ. Бригадный генерал Сергей Голубцов, начавший службу в истребительной авиации и занимавший руководящие посты в командованиях "Центр" и "Запад", стал заместителем командующего воздушных сил Украины. Полковник Александр Дякив, с почти 30-летним опытом службы в авиации, назначен командующим авиацией и заместителем командующего воздушных сил ВСУ. Также Умеров сформировал представление в кабмин на назначение Александра Козенко заместителем министра обороны по вопросам авиации.

https://ria.ru/20241001/umerov-1975650114.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины