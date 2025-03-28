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В Финляндии одной фразой оценили предложение Путина по Украине
В Финляндии одной фразой оценили предложение Путина по Украине - РИА Новости, 28.03.2025
В Финляндии одной фразой оценили предложение Путина по Украине
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен поддержал план президента России Владимира Путина ввести внешнее управление на Украине. Об этом он написал в РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:24:00+03:00
2025-03-28T18:24:00+03:00
2025-03-28T18:24:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен поддержал план президента России Владимира Путина ввести внешнее управление на Украине. Об этом он написал в соцсети Х."Хорошее предложение", — говорится в публикации.Накануне Путин заявил, что стоит рассмотреть возможность введения временного управления на Украине. Глава государства объяснил, что это позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.Российский лидер добавил, что такая практика применялась несколько раз в рамках миротворческой деятельности ООН, например, в Восточном Тиморе, Новой Гвинее и некоторых частях бывшей Югославии.Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, идея президента основывается на ситуации на Украине и связана с утерей контроля Киевом.Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны". Как указывал Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
https://ria.ru/20250328/ataka-2007965538.html
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в мире, украина, владимир путин, россия
В мире, Украина, Владимир Путин, Россия
В Финляндии одной фразой оценили предложение Путина по Украине
Финский профессор Малинен поддержал идею Путина о внешнем управлении на Украине