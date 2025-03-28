https://ria.ru/20250328/ukraina-2007998976.html
Киев приказал ВСУ занять новые территории в российских областях
Киев приказал ВСУ занять новые территории в российских областях - РИА Новости, 28.03.2025
Киев приказал ВСУ занять новые территории в российских областях
Украинским войскам приказали взять под контроль территории в Курской области и хоть какие-то участки в Белгородской, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:13:00+03:00
2025-03-28T17:13:00+03:00
2025-03-28T17:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
киев
белгородская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 мар — РИА Новости. Украинским войскам приказали взять под контроль территории в Курской области и хоть какие-то участки в Белгородской, рассказал РИА Новости источник в группировке "Север"."ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта (в Курской и Белгородской областях. — Прим. ред.). Киевское командование отдало такое распоряжение еще перед началом переговоров", — сказал он.По словам собеседника агентства, можно предположить, что украинские боевики, действительно, пытаются сделать это, однако все их попытки не принесли результата. Как он пояснил, это прослеживается по радиоэфиру, допросам пленных и поведению противника.В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 70 700 военнослужащих и 402 танка. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250328/mirotvortsy-2007947014.html
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курская область, киев, белгородская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Киев, Белгородская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Киев приказал ВСУ занять новые территории в российских областях
Киев дал приказ ВСУ взять новые территории в Курской и Белгородской областях