https://ria.ru/20250328/ukraina-2007998976.html

Киев приказал ВСУ занять новые территории в российских областях

Киев приказал ВСУ занять новые территории в российских областях - РИА Новости, 28.03.2025

Киев приказал ВСУ занять новые территории в российских областях

Украинским войскам приказали взять под контроль территории в Курской области и хоть какие-то участки в Белгородской, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:13:00+03:00

2025-03-28T17:13:00+03:00

2025-03-28T17:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

киев

белгородская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 28 мар — РИА Новости. Украинским войскам приказали взять под контроль территории в Курской области и хоть какие-то участки в Белгородской, рассказал РИА Новости источник в группировке "Север"."ВСУ пытаются вклиниться в нашу оборону на различных участках фронта (в Курской и Белгородской областях. — Прим. ред.). Киевское командование отдало такое распоряжение еще перед началом переговоров", — сказал он.По словам собеседника агентства, можно предположить, что украинские боевики, действительно, пытаются сделать это, однако все их попытки не принесли результата. Как он пояснил, это прослеживается по радиоэфиру, допросам пленных и поведению противника.В начале марта российские военные перешли в масштабное наступление в Курской области и за неделю освободили 30 населенных пунктов, в том числе районный центр — город Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.По последним данным Минобороны, за период боевых действий на этом участке ВСУ потеряли более 70 700 военнослужащих и 402 танка. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250328/mirotvortsy-2007947014.html

https://ria.ru/20250328/svo-2007632229.html

курская область

киев

белгородская область

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курская область, киев, белгородская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины