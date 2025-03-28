https://ria.ru/20250328/ukraina-2007948691.html

На Украине набирают силу националистические подразделения, заявил Песков

На Украине набирают силу националистические подразделения, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2025

На Украине набирают силу националистические подразделения, заявил Песков

Националистические подразделения на Украине, такие как "Азов"*, набирают силу, оказывают все большее влияние, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:56:00+03:00

2025-03-28T14:56:00+03:00

2025-03-28T14:56:00+03:00

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Националистические подразделения на Украине, такие как "Азов"*, набирают силу, оказывают все большее влияние, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как вчера подчеркнул (президент РФ Владимир) Путин, собственно, националистические подразделения типа "Азова"* набирают силу, они оказывают все большее и большее влияние", - сказал Песков журналистам.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20250228/germanija-2002250368.html

россия

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, украина, дмитрий песков