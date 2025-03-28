https://ria.ru/20250328/ukraina-2007948691.html
На Украине набирают силу националистические подразделения, заявил Песков
На Украине набирают силу националистические подразделения, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2025
На Украине набирают силу националистические подразделения, заявил Песков
Националистические подразделения на Украине, такие как "Азов"*, набирают силу, оказывают все большее влияние, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:56:00+03:00
2025-03-28T14:56:00+03:00
2025-03-28T14:56:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:220:3004:1910_1920x0_80_0_0_c94fbde2831d4887ac6e46a387becd1a.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Националистические подразделения на Украине, такие как "Азов"*, набирают силу, оказывают все большее влияние, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как вчера подчеркнул (президент РФ Владимир) Путин, собственно, националистические подразделения типа "Азова"* набирают силу, они оказывают все большее и большее влияние", - сказал Песков журналистам.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20250228/germanija-2002250368.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ee5a333e6bf6e046cd25e0414b623bae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Дмитрий Песков
На Украине набирают силу националистические подразделения, заявил Песков
Песков: нацподразделения на Украине набирают силу, оказывают все большее влияние