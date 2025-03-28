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На Украине набирают силу националистические подразделения, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2025
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14:56 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/ukraina-2007948691.html
На Украине набирают силу националистические подразделения, заявил Песков
На Украине набирают силу националистические подразделения, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2025
На Украине набирают силу националистические подразделения, заявил Песков
Националистические подразделения на Украине, такие как "Азов"*, набирают силу, оказывают все большее влияние, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:56:00+03:00
2025-03-28T14:56:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Националистические подразделения на Украине, такие как "Азов"*, набирают силу, оказывают все большее влияние, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. &quot;Как вчера подчеркнул (президент РФ Владимир) Путин, собственно, националистические подразделения типа &quot;Азова&quot;* набирают силу, они оказывают все большее и большее влияние&quot;, - сказал Песков журналистам.* Террористическая организация, запрещенная в России
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россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Дмитрий Песков
На Украине набирают силу националистические подразделения, заявил Песков

Песков: нацподразделения на Украине набирают силу, оказывают все большее влияние

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Националистические подразделения на Украине, такие как "Азов"*, набирают силу, оказывают все большее влияние, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«

"Как вчера подчеркнул (президент РФ Владимир) Путин, собственно, националистические подразделения типа "Азова"* набирают силу, они оказывают все большее и большее влияние", - сказал Песков журналистам.

* Террористическая организация, запрещенная в России
Полиция Германии - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
В Германии начали расследование из-за пребывания в стране боевиков "Азова"*
28 февраля, 16:19
 
РоссияУкраинаДмитрий Песков
 
 
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