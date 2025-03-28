https://ria.ru/20250328/ukraina-2007945142.html

В Эр-Рияде не обсуждали тему внешнего управления на Украине, заявил Песков

В Эр-Рияде не обсуждали тему внешнего управления на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2025

В Эр-Рияде не обсуждали тему внешнего управления на Украине, заявил Песков

Тема внешнего управления на Украине не поднималась в ходе переговоров РФ и США в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:49:00+03:00

2025-03-28T14:49:00+03:00

2025-03-28T14:50:00+03:00

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россия

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сша

дмитрий песков

владимир путин

григорий карасин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Тема внешнего управления на Украине не поднималась в ходе переговоров РФ и США в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного внешнего управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. "Нет, обсуждений никаких не было этой темы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивалась ли эта тема в ходе переговоров в Эр-Рияде и что Россия готова предпринять для установления такого управления. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

https://ria.ru/20250328/evropa-2007944187.html

https://ria.ru/20250328/peskov-2007943631.html

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