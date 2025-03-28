Рейтинг@Mail.ru
В Эр-Рияде не обсуждали тему внешнего управления на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 28.03.2025 (обновлено: 14:50 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/ukraina-2007945142.html
В Эр-Рияде не обсуждали тему внешнего управления на Украине, заявил Песков
В Эр-Рияде не обсуждали тему внешнего управления на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 28.03.2025
В Эр-Рияде не обсуждали тему внешнего управления на Украине, заявил Песков
Тема внешнего управления на Украине не поднималась в ходе переговоров РФ и США в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:49:00+03:00
2025-03-28T14:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
дмитрий песков
владимир путин
григорий карасин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Тема внешнего управления на Украине не поднималась в ходе переговоров РФ и США в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного внешнего управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. "Нет, обсуждений никаких не было этой темы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивалась ли эта тема в ходе переговоров в Эр-Рияде и что Россия готова предпринять для установления такого управления. Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
https://ria.ru/20250328/evropa-2007944187.html
https://ria.ru/20250328/peskov-2007943631.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, григорий карасин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Григорий Карасин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, В мире
В Эр-Рияде не обсуждали тему внешнего управления на Украине, заявил Песков

Песков: Россия и США в Эр-Рияде не обсуждали тему внешнего управления на Украине

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Тема внешнего управления на Украине не поднималась в ходе переговоров РФ и США в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область президент России Владимир Путин заявил, что введение временного внешнего управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Песков прокомментировал позицию ЕС по снятию санкций
Вчера, 14:47
"Нет, обсуждений никаких не было этой темы", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, затрагивалась ли эта тема в ходе переговоров в Эр-Рияде и что Россия готова предпринять для установления такого управления.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Россию на встрече представляли Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Песков высказался о снятии санкций с Россельхозбанка
Вчера, 14:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинГригорий КарасинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Переговоры России и США по Украине в Эр-РиядеВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала