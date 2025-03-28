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Экс-депутат Рады оценил идею ввести временное управление на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
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10:36 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/ukraina-2007874969.html
Экс-депутат Рады оценил идею ввести временное управление на Украине
Экс-депутат Рады оценил идею ввести временное управление на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Экс-депутат Рады оценил идею ввести временное управление на Украине
На Украине нужно ввести временное управление для проведения выборов и появления партии мира, но осуществить такой шаг будет очень сложно, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:36:00+03:00
2025-03-28T10:36:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. На Украине нужно ввести временное управление для проведения выборов и появления партии мира, но осуществить такой шаг будет очень сложно, рассказал РИА Новости член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. В четверг президент РФ Владимир Путин допустил, что под эгидой ООН Россия могла бы обсудить со своими партнерами, США и странами Европы возможность введения на Украине временного управления. По его словам, оно позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. "Это сложнейший вариант. Почему? Потому что, скорее всего, это (будет – ред.) не решение самой ООН, а скорее всего решение Совета Безопасности ООН с принятием определенной резолюции. Но там, я думаю, за эту идею будет и Россия, и Китай, и США, но выступят против, минимум, это Франция и Британия, которые являются постоянными членами Совета и могут наложить вето", - сказал Олейник. По словам Олейника, позиция стран Европы в СБ ООН будет зависеть от давления, которое на них окажут США. В то же время собеседник агентства отметил, что выборы на Украине без внешнего управления – это "выборы Владимира Зеленского", которому при необходимости "нарисуют" необходимые результаты. "Когда проведут выборы и эти выборы будут приняты украинским народом, понятно, что тогда появится и партия мира. Ее сегодня там нет", - подчеркнул он. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
https://ria.ru/20250328/upravlenie-2007843911.html
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Экс-депутат Рады оценил идею ввести временное управление на Украине

Экс-депутат Рады Олейник: временное управление на Украине будет сложно ввести

© AP Photo / Alastair GrantФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Alastair Grant
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. На Украине нужно ввести временное управление для проведения выборов и появления партии мира, но осуществить такой шаг будет очень сложно, рассказал РИА Новости член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
В четверг президент РФ Владимир Путин допустил, что под эгидой ООН Россия могла бы обсудить со своими партнерами, США и странами Европы возможность введения на Украине временного управления. По его словам, оно позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы.
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"Это сложнейший вариант. Почему? Потому что, скорее всего, это (будет – ред.) не решение самой ООН, а скорее всего решение Совета Безопасности ООН с принятием определенной резолюции. Но там, я думаю, за эту идею будет и Россия, и Китай, и США, но выступят против, минимум, это Франция и Британия, которые являются постоянными членами Совета и могут наложить вето", - сказал Олейник.
По словам Олейника, позиция стран Европы в СБ ООН будет зависеть от давления, которое на них окажут США. В то же время собеседник агентства отметил, что выборы на Украине без внешнего управления – это "выборы Владимира Зеленского", которому при необходимости "нарисуют" необходимые результаты.
"Когда проведут выборы и эти выборы будут приняты украинским народом, понятно, что тогда появится и партия мира. Ее сегодня там нет", - подчеркнул он.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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