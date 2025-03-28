https://ria.ru/20250328/ukraina-2007849576.html

Киев отказался соблюдать соглашение о перемирии в отношении боевых кораблей

Киев отказался соблюдать соглашение о перемирии в отношении боевых кораблей - РИА Новости, 28.03.2025

Киев отказался соблюдать соглашение о перемирии в отношении боевых кораблей

Украина не намерена соблюдать соглашение по прекращению огня в Черном море в случае с военными кораблями, об этом, как сообщает "Зеркало недели", заявил... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T05:57:00+03:00

2025-03-28T05:57:00+03:00

2025-03-28T09:59:00+03:00

киев

черное море

украина

россельхозбанк

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Украина не намерена соблюдать соглашение по прекращению огня в Черном море в случае с военными кораблями, об этом, как сообщает "Зеркало недели", заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий.По утверждению спикера, Киев будет считать угрозой своей безопасности маневры российских кораблей вне пределов восточной части Черного моря и в таком случае прибегнет к "самозащите"."В таком случае у Киева будет полное право на самозащиту", — заявил он.На сайте Кремля во вторник было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.

https://ria.ru/20250327/mid-2007663213.html

https://ria.ru/20250327/ukraina-2007512375.html

киев

черное море

украина

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киев, черное море, украина, россельхозбанк, телефонный разговор путина и трампа (18 марта)