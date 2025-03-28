https://ria.ru/20250328/ukraina-2007848312.html

В Белом доме заявили, что власть на Украине определяется ее конституцией

В Белом доме заявили, что власть на Украине определяется ее конституцией - РИА Новости, 28.03.2025

В Белом доме заявили, что власть на Украине определяется ее конституцией

Власть на Украине определяется ее конституцией и народом, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя слова президента России РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T05:40:00+03:00

2025-03-28T05:40:00+03:00

2025-03-28T05:40:00+03:00

в мире

украина

россия

мурманская область

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Власть на Украине определяется ее конституцией и народом, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что практика установления временного внешнего управления использовалась в работе ООН, ее можно применить на Украине. В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. "Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны, заявил в четверг представитель совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о высказываниях президента России Владимира Путина, предложившего создать временную администрацию на Украине", - пишет Рейтер.

https://ria.ru/20250328/upravlenie-2007843911.html

украина

россия

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, мурманская область, владимир путин, оон