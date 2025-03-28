https://ria.ru/20250328/ukraina-2007848312.html
В Белом доме заявили, что власть на Украине определяется ее конституцией
В Белом доме заявили, что власть на Украине определяется ее конституцией - РИА Новости, 28.03.2025
В Белом доме заявили, что власть на Украине определяется ее конституцией
Власть на Украине определяется ее конституцией и народом, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя слова президента России РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T05:40:00+03:00
2025-03-28T05:40:00+03:00
2025-03-28T05:40:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Власть на Украине определяется ее конституцией и народом, заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, комментируя слова президента России Владимира Путина о том, что практика установления временного внешнего управления использовалась в работе ООН, ее можно применить на Украине. В четверг в ходе рабочей поездки в Мурманскую область Путин заявил, что введение временного управления на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство, с которым затем можно договариваться о мире и подписывать соответствующие документы. "Власть на Украине определяется ее конституцией и народом страны, заявил в четверг представитель совета национальной безопасности Белого дома, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения о высказываниях президента России Владимира Путина, предложившего создать временную администрацию на Украине", - пишет Рейтер.
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в мире, украина, россия, мурманская область, владимир путин, оон
В мире, Украина, Россия, Мурманская область, Владимир Путин, ООН
В Белом доме заявили, что власть на Украине определяется ее конституцией
Белый дом: власть на Украине определяется ее конституцией и народом