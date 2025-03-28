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На Западе раскрыли, как США разрушат главную мечту Украины - РИА Новости, 28.03.2025
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02:40 28.03.2025 (обновлено: 05:35 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/ukraina-2007837446.html
На Западе раскрыли, как США разрушат главную мечту Украины
На Западе раскрыли, как США разрушат главную мечту Украины - РИА Новости, 28.03.2025
На Западе раскрыли, как США разрушат главную мечту Украины
Заключение соглашения с США по инфраструктуре и полезным ископаемым может подорвать планы Украины по вступлению в Евросоюз, пишет агентство Bloomberg. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T02:40:00+03:00
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украина
киев
сша
дональд трамп
скотт бессент
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Заключение соглашения с США по инфраструктуре и полезным ископаемым может подорвать планы Украины по вступлению в Евросоюз, пишет агентство Bloomberg."Если соглашение о партнерстве будет принято, оно предоставит США огромную власть для контроля инвестиций в Украину в проекты, включая дороги и железные дороги, порты, шахты, нефть и газ, а также добычу критически важных минералов &lt;…&gt; как раз в то время, когда она пытается соответствовать (требованиям на вступление в. — Прим. ред.) ЕС", — говорится в материале.Подписание сделки на таких условиях означало бы, что президент США Дональд Трамп заставит Киев оплатить всю американскую военную и экономическую поддержку, предоставленную еще до того, как Украина получила средства из фонда партнерства, отмечается в материале."Администрация президента Дональда Трампа требует "права первой оферты" на инвестиции во все инфраструктурные и природные ресурсы в рамках пересмотренного соглашения о партнерстве с Украиной", — пишет автор статьи со ссылкой на проект документа.Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе.
https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007804321.html
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украина, киев, сша, дональд трамп, скотт бессент, евросоюз
Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Евросоюз
На Западе раскрыли, как США разрушат главную мечту Украины

Bloomberg: соглашение с США может помешать вступлению Украины в ЕС

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США в Киеве
Флаг США в Киеве - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Заключение соглашения с США по инфраструктуре и полезным ископаемым может подорвать планы Украины по вступлению в Евросоюз, пишет агентство Bloomberg.
«
"Если соглашение о партнерстве будет принято, оно предоставит США огромную власть для контроля инвестиций в Украину в проекты, включая дороги и железные дороги, порты, шахты, нефть и газ, а также добычу критически важных минералов <…> как раз в то время, когда она пытается соответствовать (требованиям на вступление в. — Прим. ред.) ЕС", — говорится в материале.
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Подписание сделки на таких условиях означало бы, что президент США Дональд Трамп заставит Киев оплатить всю американскую военную и экономическую поддержку, предоставленную еще до того, как Украина получила средства из фонда партнерства, отмечается в материале.
"Администрация президента Дональда Трампа требует "права первой оферты" на инвестиции во все инфраструктурные и природные ресурсы в рамках пересмотренного соглашения о партнерстве с Украиной", — пишет автор статьи со ссылкой на проект документа.
Министр финансов США Скотт Бессент в среду сообщал, что США и Украина близки к подписанию расширенного соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов, документ может быть утвержден уже на следующей неделе.
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УкраинаКиевСШАДональд ТрампСкотт БессентЕвросоюз
 
 
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