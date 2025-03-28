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Песков ответил на несоблюдение Киевом моратория на удары по энергообъектам - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:11 28.03.2025 (обновлено: 15:12 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/udary-2007954378.html
Песков ответил на несоблюдение Киевом моратория на удары по энергообъектам
Песков ответил на несоблюдение Киевом моратория на удары по энергообъектам - РИА Новости, 28.03.2025
Песков ответил на несоблюдение Киевом моратория на удары по энергообъектам
Россия оставляет за собой право в случае несоблюдения Киевом моратория на удары по энергообъектам тоже его не соблюдать, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T15:11:00+03:00
2025-03-28T15:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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киев
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия оставляет за собой право в случае несоблюдения Киевом моратория на удары по энергообъектам тоже его не соблюдать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Разумеется, российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория киевским режимом, конечно же, тоже его не соблюдать. Было бы нелогично соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по объектам нашей энергоинфраструктуры. Но, тем не менее, такое понимание было достигнуто с американскими переговорщиками", - сказал Песков журналистам на вопрос, рассматривает ли РФ для себя выход из моратория в случае его несоблюдения со стороны Украины. Ранее в Минобороны сообщили, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанесен по ГИС "Суджа" удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
https://ria.ru/20250328/peskov-2007947884.html
https://ria.ru/20250328/upravlenie-2007946865.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Песков ответил на несоблюдение Киевом моратория на удары по энергообъектам

Песков: если Киев нарушает мораторий на удары, Россия вправе ответить тем же

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Россия оставляет за собой право в случае несоблюдения Киевом моратория на удары по энергообъектам тоже его не соблюдать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Разумеется, российская сторона оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория киевским режимом, конечно же, тоже его не соблюдать. Было бы нелогично соблюдать нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по объектам нашей энергоинфраструктуры. Но, тем не менее, такое понимание было достигнуто с американскими переговорщиками", - сказал Песков журналистам на вопрос, рассматривает ли РФ для себя выход из моратория в случае его несоблюдения со стороны Украины.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Песков высказался о моратории на удары по энергообъектам Украины
Вчера, 14:55
Ранее в Минобороны сообщили, что в пятницу около 10.20 мск киевский режим нанесен по ГИС "Суджа" удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен.
Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, президент США выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявлял Песков, ВС РФ воздерживаются от ударов по энергоинфраструктуре Украины, несмотря на нарушения Киева.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В Кремле рассказали об идее Путина о внешнем управлении на Украине
Вчера, 14:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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