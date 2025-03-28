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ВС России ударили по цеху производства БПЛА в Харьковской области - РИА Новости, 28.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:49 28.03.2025 (обновлено: 09:56 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/udar-2007859556.html
ВС России ударили по цеху производства БПЛА в Харьковской области
ВС России ударили по цеху производства БПЛА в Харьковской области - РИА Новости, 28.03.2025
ВС России ударили по цеху производства БПЛА в Харьковской области
Российские беспилотники нанесли удары по военным объектам в городе Богодухове Харьковской области, следует из видео, опубликованного Минобороны. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T08:49:00+03:00
2025-03-28T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские беспилотники нанесли удары по военным объектам в городе Богодухове Харьковской области, следует из видео, опубликованного Минобороны.Как пояснили в военном ведомстве, в атаке участвовали восемь беспилотников "Герань-2". Целями был цех по производству дронов и склад украинских войск.На записи видны моменты попадания беспилотников, взрывы и пожар на военных объектах.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250328/instruktory-2007852012.html
россия
харьковская область
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Российские военные нанесли удар по производству БПЛА и складу ВСУ в Харьковской области
Российские военные нанесли удар восемью дронами "Герань-2" по производству БПЛА и складу ВСУ в Богодухове Харьковской области, видео публикует Минобороны
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
ВС России ударили по цеху производства БПЛА в Харьковской области

ВС России ударили дронами "Герань-2" по цеху производства БПЛА под Харьковом

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские беспилотники нанесли удары по военным объектам в городе Богодухове Харьковской области, следует из видео, опубликованного Минобороны.
Как пояснили в военном ведомстве, в атаке участвовали восемь беспилотников "Герань-2". Целями был цех по производству дронов и склад украинских войск.
На записи видны моменты попадания беспилотников, взрывы и пожар на военных объектах.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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