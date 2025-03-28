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ВС России ударили по цеху производства БПЛА в Харьковской области

ВС России ударили по цеху производства БПЛА в Харьковской области - РИА Новости, 28.03.2025

ВС России ударили по цеху производства БПЛА в Харьковской области

Российские беспилотники нанесли удары по военным объектам в городе Богодухове Харьковской области, следует из видео, опубликованного Минобороны. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T08:49:00+03:00

2025-03-28T08:49:00+03:00

2025-03-28T09:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Российские беспилотники нанесли удары по военным объектам в городе Богодухове Харьковской области, следует из видео, опубликованного Минобороны.Как пояснили в военном ведомстве, в атаке участвовали восемь беспилотников "Герань-2". Целями был цех по производству дронов и склад украинских войск.На записи видны моменты попадания беспилотников, взрывы и пожар на военных объектах.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250328/instruktory-2007852012.html

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Российские военные нанесли удар по производству БПЛА и складу ВСУ в Харьковской области Российские военные нанесли удар восемью дронами "Герань-2" по производству БПЛА и складу ВСУ в Богодухове Харьковской области, видео публикует Минобороны 2025-03-28T08:49 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, харьковская область, вооруженные силы украины