https://ria.ru/20250328/ucheniya-2007847037.html

В РВСН завершаются учения с Бологовским ракетным соединением

В РВСН завершаются учения с Бологовским ракетным соединением - РИА Новости, 28.03.2025

В РВСН завершаются учения с Бологовским ракетным соединением

Командно-штабные учения с Бологовским ракетным соединением, оснащенным комплексом "Ярс", завершаются в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН),... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T05:17:00+03:00

2025-03-28T05:17:00+03:00

2025-03-28T05:17:00+03:00

безопасность

ракетные войска стратегического назначения

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Командно-штабные учения с Бологовским ракетным соединением, оснащенным комплексом "Ярс", завершаются в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что к учению привлечены более 3 тысяч военнослужащих и порядка 300 единиц техники. В рамках него военнослужащие выполнили обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования. "Основной целью учений является оценка практических навыков командования и личного состава по различным вводным", - пояснил в командир Бологовского ракетного соединения. Также, добавили в Минобороны, стратегические ракетчики отработали вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, а также решали вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. В свою очередь подразделения обеспечения совершили вывод спецтехники из зон условного химического заражения. Он добавил, что в рамках учений расчеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" отрабатывают вопросы совершения маневренных действий в позиционном районе соединений с рассредоточением агрегатов и со сменой полевых позиций, организаций всестороннего обеспечения. Командир соединения подчеркнул, что учения позволяют оценить уровень практической подготовленности личного состава, слаженности воинских частей и подразделений соединений.

https://ria.ru/20250326/podlodka-2007340286.html

https://ria.ru/20250313/ob-2004654955.html

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безопасность, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф)