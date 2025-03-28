https://ria.ru/20250328/ucheniya-2007847037.html
В РВСН завершаются учения с Бологовским ракетным соединением
В РВСН завершаются учения с Бологовским ракетным соединением - РИА Новости, 28.03.2025
В РВСН завершаются учения с Бологовским ракетным соединением
Командно-штабные учения с Бологовским ракетным соединением, оснащенным комплексом "Ярс", завершаются в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН),... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T05:17:00+03:00
2025-03-28T05:17:00+03:00
2025-03-28T05:17:00+03:00
безопасность
ракетные войска стратегического назначения
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Командно-штабные учения с Бологовским ракетным соединением, оснащенным комплексом "Ярс", завершаются в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что к учению привлечены более 3 тысяч военнослужащих и порядка 300 единиц техники. В рамках него военнослужащие выполнили обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования. "Основной целью учений является оценка практических навыков командования и личного состава по различным вводным", - пояснил в командир Бологовского ракетного соединения. Также, добавили в Минобороны, стратегические ракетчики отработали вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, а также решали вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. В свою очередь подразделения обеспечения совершили вывод спецтехники из зон условного химического заражения. Он добавил, что в рамках учений расчеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" отрабатывают вопросы совершения маневренных действий в позиционном районе соединений с рассредоточением агрегатов и со сменой полевых позиций, организаций всестороннего обеспечения. Командир соединения подчеркнул, что учения позволяют оценить уровень практической подготовленности личного состава, слаженности воинских частей и подразделений соединений.
https://ria.ru/20250326/podlodka-2007340286.html
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безопасность, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Ракетные войска стратегического назначения, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В РВСН завершаются учения с Бологовским ракетным соединением
Минобороны: в РВСН завершаются учения с Бологовским ракетным соединением
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Командно-штабные учения с Бологовским ракетным соединением, оснащенным комплексом "Ярс", завершаются в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН), сообщили в Минобороны РФ.
Там отметили, что к учению привлечены более 3 тысяч военнослужащих и порядка 300 единиц техники. В рамках него военнослужащие выполнили обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению интенсивных маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования.
"Основной целью учений является оценка практических навыков командования и личного состава по различным вводным", - пояснил в командир Бологовского ракетного соединения. Также, добавили в Минобороны, стратегические ракетчики отработали вопросы совершения маршей протяженностью до 100 километров, а также решали вопросы противодействия диверсионно-разведывательным группам. В свою очередь подразделения обеспечения совершили вывод спецтехники из зон условного химического заражения.
Он добавил, что в рамках учений расчеты подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" отрабатывают вопросы совершения маневренных действий в позиционном районе соединений с рассредоточением агрегатов и со сменой полевых позиций, организаций всестороннего обеспечения.
Командир соединения подчеркнул, что учения позволяют оценить уровень практической подготовленности личного состава, слаженности воинских частей и подразделений соединений.