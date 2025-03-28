https://ria.ru/20250328/tyurma-2007864700.html
Жительница Магадана получила срок за истязание двух детей
Жительница Магадана получила срок за истязание двух детей - РИА Новости, 28.03.2025
Жительница Магадана получила срок за истязание двух детей
Суд в Магадане признал местную жительницу виновной в истязании двух детей и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и приговорил ее к 3,5 годам... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T09:33:00+03:00
2025-03-28T09:33:00+03:00
2025-03-28T09:33:00+03:00
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МАГАДАН, 28 мар - РИА Новости. Суд в Магадане признал местную жительницу виновной в истязании двух детей и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Магаданского городского суда. "Жительница Магадана совместно с лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено в связи с заключением контракта о прохождении военной службы, систематически причиняли физические и психические страдания путем нанесения побоев малолетнему сыну и дочери в случаях непослушания и низкой успеваемости по школьной программе, а также заставляли малолетних неподвижно стоять на жестяных и стеклянных банках, горохе с солью", - говорится в сообщении. Как уточняет ведомство, медики зафиксировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины, которые, согласно заключению эксперта, образовались не менее чем от 74 травматических воздействий. "Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил гражданский иск представителя потерпевших о взыскании денежной компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних", - добавила пресс-служба суда. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20250321/altaj-2006397917.html
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происшествия, магадан
Жительница Магадана получила срок за истязание двух детей
Жительницу Магадана приговорили к 3,5 года тюрьмы за истязание двух детей
МАГАДАН, 28 мар - РИА Новости. Суд в Магадане признал местную жительницу виновной в истязании двух детей и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей и приговорил ее к 3,5 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба Магаданского городского суда.
"Жительница Магадана
совместно с лицом, в отношении которого производство по уголовному делу приостановлено в связи с заключением контракта о прохождении военной службы, систематически причиняли физические и психические страдания путем нанесения побоев малолетнему сыну и дочери в случаях непослушания и низкой успеваемости по школьной программе, а также заставляли малолетних неподвижно стоять на жестяных и стеклянных банках, горохе с солью", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, медики зафиксировали у девочки закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и ссадины, которые, согласно заключению эксперта, образовались не менее чем от 74 травматических воздействий.
"Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворил гражданский иск представителя потерпевших о взыскании денежной компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетних", - добавила пресс-служба суда.
Приговор не вступил в законную силу.