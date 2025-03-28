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Турист рассказал, как спасали людей из-под завалов в Мандалае - РИА Новости, 28.03.2025
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17:49 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/turist-2008015152.html
Турист рассказал, как спасали людей из-под завалов в Мандалае
Турист рассказал, как спасали людей из-под завалов в Мандалае - РИА Новости, 28.03.2025
Турист рассказал, как спасали людей из-под завалов в Мандалае
Люди оказались под завалами после землетрясения в Мандалае — втором по величине городе Мьянмы, оперативные службы работали над их спасением, рассказал РИА... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:49:00+03:00
2025-03-28T17:49:00+03:00
в мире
землетрясение в мьянме и таиланде
мьянма
таиланд
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Люди оказались под завалами после землетрясения в Мандалае — втором по величине городе Мьянмы, оперативные службы работали над их спасением, рассказал РИА Новости российский турист, находящийся в этом городе. По его словам, из-за землетрясения повреждены не только исторические здания, но и жилые дома. "Были завалы, работали спецслужбы, и там прям крики всякие были под завалами", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что в результате землетрясения есть жертвы. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007903372.html
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в мире, землетрясение в мьянме и таиланде, мьянма, таиланд
В мире, Землетрясение в Мьянме и Таиланде, Мьянма, Таиланд
Турист рассказал, как спасали людей из-под завалов в Мандалае

Люди кричали, оказавшись под завалами после землетрясения в Мандалае

© Фото : Myanmar Fire Services DepartmentПоследствия землетрясения в Мьянме
Последствия землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : Myanmar Fire Services Department
Последствия землетрясения в Мьянме
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Люди оказались под завалами после землетрясения в Мандалае — втором по величине городе Мьянмы, оперативные службы работали над их спасением, рассказал РИА Новости российский турист, находящийся в этом городе.
По его словам, из-за землетрясения повреждены не только исторические здания, но и жилые дома.
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"Были завалы, работали спецслужбы, и там прям крики всякие были под завалами", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в результате землетрясения есть жертвы.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
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В миреЗемлетрясение в Мьянме и ТаиландеМьянмаТаиланд
 
 
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