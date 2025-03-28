https://ria.ru/20250328/turist-2007958596.html

Турист рассказал о ситуации с транспортом в Бангкоке после землетрясения

Турист рассказал о ситуации с транспортом в Бангкоке после землетрясения - РИА Новости, 28.03.2025

Турист рассказал о ситуации с транспортом в Бангкоке после землетрясения

В Бангкоке после землетрясения наблюдается транспортный коллапс, а люди с чемоданами в растерянности передвигаются по городу, рассказал РИА Новости российский... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T15:27:00+03:00

2025-03-28T15:27:00+03:00

2025-03-28T15:27:00+03:00

землетрясение в мьянме и таиланде

бангкок

таиланд

мьянма

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007949208_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9a561e264d81021f41e82a7d70f8d41d.jpg

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. В Бангкоке после землетрясения наблюдается транспортный коллапс, а люди с чемоданами в растерянности передвигаются по городу, рассказал РИА Новости российский турист, находящийся в столице Таиланда. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. "Я был в новом аэропорту. Толчки ощущались секунд 15, особой паники не было, никто не кричал, но люди, конечно, испугались. Мне нужно было ехать из одного аэропорта в другой — обычно это занимает полтора часа, но мы ехали три часа. Я вышел в центре города, потому что понял, что уже все равно не доеду. Очень много людей с чемоданами ходят по городу в растерянности. Аэропорты сначала закрывали, но уже открыли, а вот метро не работает, и в городе транспортный коллапс", — сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250328/zemletryasenie-2007880633.html

бангкок

таиланд

мьянма

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

землетрясение в мьянме и таиланде, бангкок, таиланд, мьянма, в мире