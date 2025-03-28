https://ria.ru/20250328/tseny-2008025472.html

Набиуллина заявила о замедлении роста цен в начале года

Набиуллина заявила о замедлении роста цен в начале года - РИА Новости, 28.03.2025

Набиуллина заявила о замедлении роста цен в начале года

Рост цен в первые месяцы 2025 года в России замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T18:37:00+03:00

2025-03-28T18:37:00+03:00

2025-03-28T18:37:00+03:00

экономика

цены на нефть

россия

эльвира набиуллина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0d/1993437408_0:140:3143:1908_1920x0_80_0_0_a9e0da89039e865268d26d33d9dbebcc.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Рост цен в первые месяцы 2025 года в России замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Первые месяцы 2025 года дают основания говорить о том, что этот баланс постепенно восстанавливается. Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами", - сказала Набиуллина, слова которой приводятся в годом отчете ЦБ РФ. "Иначе говоря, производственные возможности продолжают расширяться, а вот спрос становится более сбалансированным и не ведет к дальнейшему раскручиванию инфляции и ослаблению рубля", - пояснила она.

https://ria.ru/20250214/ekonomika-1999435711.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, россия, эльвира набиуллина