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Набиуллина заявила о замедлении роста цен в начале года - РИА Новости, 28.03.2025
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18:37 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/tseny-2008025472.html
Набиуллина заявила о замедлении роста цен в начале года
Набиуллина заявила о замедлении роста цен в начале года - РИА Новости, 28.03.2025
Набиуллина заявила о замедлении роста цен в начале года
Рост цен в первые месяцы 2025 года в России замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:37:00+03:00
2025-03-28T18:37:00+03:00
экономика
цены на нефть
россия
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Рост цен в первые месяцы 2025 года в России замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Первые месяцы 2025 года дают основания говорить о том, что этот баланс постепенно восстанавливается. Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами", - сказала Набиуллина, слова которой приводятся в годом отчете ЦБ РФ. "Иначе говоря, производственные возможности продолжают расширяться, а вот спрос становится более сбалансированным и не ведет к дальнейшему раскручиванию инфляции и ослаблению рубля", - пояснила она.
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экономика, цены на нефть, россия, эльвира набиуллина
Экономика, Цены на нефть, Россия, Эльвира Набиуллина
Набиуллина заявила о замедлении роста цен в начале года

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что рост цен в первые месяцы 2025 года замедлился

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Рост цен в первые месяцы 2025 года в России замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«
"Первые месяцы 2025 года дают основания говорить о том, что этот баланс постепенно восстанавливается. Рост цен замедляется, а рост экономики продолжается более умеренными темпами", - сказала Набиуллина, слова которой приводятся в годом отчете ЦБ РФ.
"Иначе говоря, производственные возможности продолжают расширяться, а вот спрос становится более сбалансированным и не ведет к дальнейшему раскручиванию инфляции и ослаблению рубля", - пояснила она.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
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