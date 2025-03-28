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ЦБ возобновляет ограничение полной стоимости потребительских кредитов
ЦБ возобновляет ограничение полной стоимости потребительских кредитов - РИА Новости, 28.03.2025
ЦБ возобновляет ограничение полной стоимости потребительских кредитов
С 1 апреля возобновляется ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам и займам: ПСК не должна будет более чем на треть превышать... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T19:27:00+03:00
2025-03-28T19:27:00+03:00
2025-03-28T19:27:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. С 1 апреля возобновляется ограничение полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским кредитам и займам: ПСК не должна будет более чем на треть превышать среднерыночное значение по соответствующей категории кредита, сообщается на сайте Банка России. "С 1 апреля возобновляется ограничение ПСК по потребительским кредитам и займам. ПСК по договорам потребительского кредита (займа), заключенным или измененным с 1 апреля 2025 года, не должна более чем на треть превышать среднерыночное значение по соответствующей категории кредита (займа). Ограничение ПСК поможет контролировать рост ставок по кредитам, что обеспечит защиту интересов людей", - говорится в сообщении. В декабре прошлого года ЦБ РФ отменил ограничение полной стоимости кредитов (ПСК) для потребительских кредитов и займов с 1 января по 31 марта 2025 года, чтобы финансовые организации могли адаптироваться к ужесточившимся денежно-кредитным условиям. За время действия послабления участники рынка успели скорректировать стоимость своих кредитных продуктов. Теперь, когда рыночные условия в целом стабилизировались и стоимость фондирования начала снижаться, финансовые организации могут соблюдать ограничение ПСК в обычном режиме.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, кредит, займ
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Кредит, займ
ЦБ возобновляет ограничение полной стоимости потребительских кредитов
ЦБ с 1 апреля возобновляет ограничение ПСК по потребительским кредитам и займам