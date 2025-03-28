https://ria.ru/20250328/tsb-2008028450.html

ЦБ заявил о росте числа жалоб на кредитные организации

ЦБ заявил о росте числа жалоб на кредитные организации - РИА Новости, 28.03.2025

ЦБ заявил о росте числа жалоб на кредитные организации

Общее число жалоб от россиян на кредитные организации в 2024 году выросло на 25,3% по сравнению с предыдущим годом и составило 205 тысяч, говорится в годовом... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T18:50:00+03:00

2025-03-28T18:50:00+03:00

2025-03-28T19:14:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Общее число жалоб от россиян на кредитные организации в 2024 году выросло на 25,3% по сравнению с предыдущим годом и составило 205 тысяч, говорится в годовом отчете ЦБ РФ."В 2024 году общее число жалоб на кредитные организации по сравнению с предыдущим годом выросло на 25,3% и составило 205 тысяч", - сказано в материалах.Регулятор также отметил, что появление новых способов хищения денежных средств стало причиной увеличения числа жалоб на кибермошенничество в 1,8 раза, на методы социальной инженерии - на 45,9%."Вступившие в силу требования по противодействию финансовому мошенничеству стали причиной более частой блокировки банками подозрительных переводов и счетов. В результате число жалоб по этой теме за год выросло в 2,2 раза", - подчеркнули в ЦБ.При этом отмечается, что на 8,9% снизилось число жалоб в категории "потребительское кредитование" и на 45,2% сократилось количество жалоб на навязывание дополнительных услуг."Здесь важную роль сыграл механизм контрольных мероприятий Банка России. Для проверки соблюдения требований к порядку продаж дополнительных платных услуг при предоставлении потребительского кредита в 2024 году Банк России провел порядка 200 контрольных мероприятий в 26 банках", - пояснили в ЦБ.

https://ria.ru/20250328/tseny-2008025472.html

https://ria.ru/20250328/karty-2008026217.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, центральный банк рф (цб рф)