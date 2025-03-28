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ЦБ заявил о росте числа жалоб на кредитные организации - РИА Новости, 28.03.2025
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18:50 28.03.2025 (обновлено: 19:14 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/tsb-2008028450.html
ЦБ заявил о росте числа жалоб на кредитные организации
ЦБ заявил о росте числа жалоб на кредитные организации - РИА Новости, 28.03.2025
ЦБ заявил о росте числа жалоб на кредитные организации
Общее число жалоб от россиян на кредитные организации в 2024 году выросло на 25,3% по сравнению с предыдущим годом и составило 205 тысяч, говорится в годовом... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T18:50:00+03:00
2025-03-28T19:14:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Общее число жалоб от россиян на кредитные организации в 2024 году выросло на 25,3% по сравнению с предыдущим годом и составило 205 тысяч, говорится в годовом отчете ЦБ РФ."В 2024 году общее число жалоб на кредитные организации по сравнению с предыдущим годом выросло на 25,3% и составило 205 тысяч", - сказано в материалах.Регулятор также отметил, что появление новых способов хищения денежных средств стало причиной увеличения числа жалоб на кибермошенничество в 1,8 раза, на методы социальной инженерии - на 45,9%."Вступившие в силу требования по противодействию финансовому мошенничеству стали причиной более частой блокировки банками подозрительных переводов и счетов. В результате число жалоб по этой теме за год выросло в 2,2 раза", - подчеркнули в ЦБ.При этом отмечается, что на 8,9% снизилось число жалоб в категории "потребительское кредитование" и на 45,2% сократилось количество жалоб на навязывание дополнительных услуг."Здесь важную роль сыграл механизм контрольных мероприятий Банка России. Для проверки соблюдения требований к порядку продаж дополнительных платных услуг при предоставлении потребительского кредита в 2024 году Банк России провел порядка 200 контрольных мероприятий в 26 банках", - пояснили в ЦБ.
https://ria.ru/20250328/tseny-2008025472.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ заявил о росте числа жалоб на кредитные организации

ЦБ: число жалоб на кредитные организации в 2025 г выросло на 25,3%, до 205 тысяч

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Общее число жалоб от россиян на кредитные организации в 2024 году выросло на 25,3% по сравнению с предыдущим годом и составило 205 тысяч, говорится в годовом отчете ЦБ РФ.
«
"В 2024 году общее число жалоб на кредитные организации по сравнению с предыдущим годом выросло на 25,3% и составило 205 тысяч", - сказано в материалах.
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Регулятор также отметил, что появление новых способов хищения денежных средств стало причиной увеличения числа жалоб на кибермошенничество в 1,8 раза, на методы социальной инженерии - на 45,9%.
«
"Вступившие в силу требования по противодействию финансовому мошенничеству стали причиной более частой блокировки банками подозрительных переводов и счетов. В результате число жалоб по этой теме за год выросло в 2,2 раза", - подчеркнули в ЦБ.
При этом отмечается, что на 8,9% снизилось число жалоб в категории "потребительское кредитование" и на 45,2% сократилось количество жалоб на навязывание дополнительных услуг.
"Здесь важную роль сыграл механизм контрольных мероприятий Банка России. Для проверки соблюдения требований к порядку продаж дополнительных платных услуг при предоставлении потребительского кредита в 2024 году Банк России провел порядка 200 контрольных мероприятий в 26 банках", - пояснили в ЦБ.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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