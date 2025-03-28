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ЦБ опасается ожиданий россиян по быстрому росту доходов в будущем - РИА Новости, 28.03.2025
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00:09 28.03.2025 (обновлено: 00:47 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/tsb-2007825319.html
ЦБ опасается ожиданий россиян по быстрому росту доходов в будущем
ЦБ опасается ожиданий россиян по быстрому росту доходов в будущем - РИА Новости, 28.03.2025
ЦБ опасается ожиданий россиян по быстрому росту доходов в будущем
Банк России считает рискованным возникновение у граждан неоправданных ожиданий на быстрый рост их доходов в будущем, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:09:00+03:00
2025-03-28T00:47:00+03:00
экономика
россия
алексей заботкин
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Банк России считает рискованным возникновение у граждан неоправданных ожиданий на быстрый рост их доходов в будущем, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.Как пояснил Заботкин, россияне могут, не имея на то оснований, экстраполировать оценки текущего роста благосостояния и на будущие периоды. В ЦБ, по его словам, опасаются, что россияне будут ожидать роста зарплат теми же темпами, что и в предыдущие два года.
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экономика, россия, алексей заботкин, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Алексей Заботкин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ опасается ожиданий россиян по быстрому росту доходов в будущем

Заботкин: ЦБ опасается ожиданий россиян по быстрому росту доходов в будущем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкФлаг на здании Центрального банка России
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Флаг на здании Центрального банка России . Архивное фото
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Банк России считает рискованным возникновение у граждан неоправданных ожиданий на быстрый рост их доходов в будущем, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
Как пояснил Заботкин, россияне могут, не имея на то оснований, экстраполировать оценки текущего роста благосостояния и на будущие периоды. В ЦБ, по его словам, опасаются, что россияне будут ожидать роста зарплат теми же темпами, что и в предыдущие два года.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
ЦБ пояснил, с чем связаны значительные колебания курса рубля
21 марта, 16:29
 
ЭкономикаРоссияАлексей ЗаботкинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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