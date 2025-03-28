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Иранский посол рассказал, чего потребовал Трамп в своем письме - РИА Новости, 28.03.2025
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23:09 28.03.2025
https://ria.ru/20250328/tramp-2008059721.html
Иранский посол рассказал, чего потребовал Трамп в своем письме
Иранский посол рассказал, чего потребовал Трамп в своем письме - РИА Новости, 28.03.2025
Иранский посол рассказал, чего потребовал Трамп в своем письме
Президент США Дональд Трамп в своем письме иранским властям потребовал от них роспуска шиитских формирований "Аль-Хашед аш-Шааби" в Ираке, заявил посол Ирана в... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T23:09:00+03:00
2025-03-28T23:09:00+03:00
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ТЕГЕРАН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем письме иранским властям потребовал от них роспуска шиитских формирований "Аль-Хашед аш-Шааби" в Ираке, заявил посол Ирана в Багдаде Мохаммад Аль-Казем. В четверг вечером глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран ответил на письмо Трампа по иранской ядерной программе. "Трамп в своем письме Ирану потребовал распустить "Аль-Хашед аш-Шааби". "Аль-Хашед" – это иракская военная организация, решения о котором могут принимать только иракские должностные лица. С точки зрения Исламской Республики Иран роспуск "Аль-Хашед аш-Шааби" считается неприемлемым… Если они (Соединенные Штаты – ред.) займут справедливую позицию по ядерному вопросу, уважающую все права Ирана, мы будем готовы к переговорам", - сказал иранский дипломат, его слова цитирует иранское госагентство SNN. Иранский посол также оговорился, что любые переговоры с США о ракетной программе, в особенности по вопросу иранский баллистических ракет, являются для Тегерана "красной линией". В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250312/iran-2004604527.html
https://ria.ru/20250325/tramp-2007266856.html
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иран
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в мире, цены на нефть, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, аббас аракчи
В мире, Цены на нефть, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Али Хаменеи, Аббас Аракчи
Иранский посол рассказал, чего потребовал Трамп в своем письме

Посол Аль-Казем: Трамп требует от Ирана роспуска шиитских формирований в Ираке

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем письме иранским властям потребовал от них роспуска шиитских формирований "Аль-Хашед аш-Шааби" в Ираке, заявил посол Ирана в Багдаде Мохаммад Аль-Казем.
В четверг вечером глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран ответил на письмо Трампа по иранской ядерной программе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
Верховный лидер Ирана назвал призыв Трампа к переговорам обманом
12 марта, 19:14
«
"Трамп в своем письме Ирану потребовал распустить "Аль-Хашед аш-Шааби". "Аль-Хашед" – это иракская военная организация, решения о котором могут принимать только иракские должностные лица. С точки зрения Исламской Республики Иран роспуск "Аль-Хашед аш-Шааби" считается неприемлемым… Если они (Соединенные Штаты – ред.) займут справедливую позицию по ядерному вопросу, уважающую все права Ирана, мы будем готовы к переговорам", - сказал иранский дипломат, его слова цитирует иранское госагентство SNN.
Иранский посол также оговорился, что любые переговоры с США о ракетной программе, в особенности по вопросу иранский баллистических ракет, являются для Тегерана "красной линией".
В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Трамп предупредил Иран о последствиях отказа от прямых переговоров
25 марта, 18:14
Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
В МИД Ирана заметили угрозы, содержавшиеся в письме Трампа
Вчера, 14:37
 
В миреЦены на нефтьИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампАли ХаменеиАббас Аракчи
 
 
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