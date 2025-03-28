https://ria.ru/20250328/tramp-2008059721.html

Иранский посол рассказал, чего потребовал Трамп в своем письме

Иранский посол рассказал, чего потребовал Трамп в своем письме - РИА Новости, 28.03.2025

Иранский посол рассказал, чего потребовал Трамп в своем письме

Президент США Дональд Трамп в своем письме иранским властям потребовал от них роспуска шиитских формирований "Аль-Хашед аш-Шааби" в Ираке, заявил посол Ирана в... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T23:09:00+03:00

2025-03-28T23:09:00+03:00

2025-03-28T23:09:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 28 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в своем письме иранским властям потребовал от них роспуска шиитских формирований "Аль-Хашед аш-Шааби" в Ираке, заявил посол Ирана в Багдаде Мохаммад Аль-Казем. В четверг вечером глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегеран ответил на письмо Трампа по иранской ядерной программе. "Трамп в своем письме Ирану потребовал распустить "Аль-Хашед аш-Шааби". "Аль-Хашед" – это иракская военная организация, решения о котором могут принимать только иракские должностные лица. С точки зрения Исламской Республики Иран роспуск "Аль-Хашед аш-Шааби" считается неприемлемым… Если они (Соединенные Штаты – ред.) займут справедливую позицию по ядерному вопросу, уважающую все права Ирана, мы будем готовы к переговорам", - сказал иранский дипломат, его слова цитирует иранское госагентство SNN. Иранский посол также оговорился, что любые переговоры с США о ракетной программе, в особенности по вопросу иранский баллистических ракет, являются для Тегерана "красной линией". В начале марта Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором отметил, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После американский президент отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Еще в феврале президент США Дональд Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250312/iran-2004604527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, али хаменеи, аббас аракчи