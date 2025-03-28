https://ria.ru/20250328/tramp-2008043791.html

Трамп надеется на хорошие отношения с Канадой, несмотря на пошлины

Трамп надеется на хорошие отношения с Канадой, несмотря на пошлины - РИА Новости, 28.03.2025

Трамп надеется на хорошие отношения с Канадой, несмотря на пошлины

Президент США Дональд Трамп убежден, что повышение пошлин не должны испортить отношения Соединенных Штатов с Канадой и другими странами. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T20:44:00+03:00

2025-03-28T20:44:00+03:00

2025-03-28T20:44:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп убежден, что повышение пошлин не должны испортить отношения Соединенных Штатов с Канадой и другими странами. "У нас будут очень хорошие отношения с Канадой и другими странами, с некоторыми не будет, не будут такие приятные, но большинство стран, я думаю, со мной согласятся, многие извинялись за то, что использовали нас", - сказал Трамп журналистам. По словам президента США, он "абсолютно" точно сдержит обещание ввести дополнительные пошлины на иностранные товары со 2 апреля. Трамп заявил, что телефонный разговор с премьером Канады Марком Карни был очень хорошим. "Думаю, все будет хорошо между Канадой и США", - добавил Трамп. Нынешний премьер Канады заявил, что после действий Трампа завершается эпоха глубинного сотрудничества с США в обороне и экономике. Карни заявил о готовности дать отпор республиканской администрации в случае угроз. Трамп отказался с ним встречаться, пока полномочия не будут подтверждены по итогам внеочередных парламентских выборов в конце апреля.

https://ria.ru/20250328/poshliny-2008038111.html

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