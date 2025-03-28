https://ria.ru/20250328/tramp-2008042610.html

Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине

Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине - РИА Новости, 28.03.2025

Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине

Урегулирование на Украине придвигается, но сохраняется недоброжелательность между сторонами, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T20:34:00+03:00

2025-03-28T20:34:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Урегулирование на Украине придвигается, но сохраняется недоброжелательность между сторонами, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме."Прогресс есть, но между сторонами присутствует недоброжелательность", — отметил он. На прошлой неделе президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.ГИС "Суджа" также уже не в первый раз подверглась нападению. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали станцию, которая находилась под их контролем с 7 августа. До начала 2025-го по ее измерительным трубопроводам транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.

https://ria.ru/20250328/peregovory-2007960941.html

https://ria.ru/20250328/razvedka-2007722629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир зеленский, владимир путин, россия