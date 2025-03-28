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Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
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20:34 28.03.2025 (обновлено: 20:59 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/tramp-2008042610.html
Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине
Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине - РИА Новости, 28.03.2025
Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине
Урегулирование на Украине придвигается, но сохраняется недоброжелательность между сторонами, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T20:34:00+03:00
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телефонный разговор путина и трампа (18 марта)
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Урегулирование на Украине придвигается, но сохраняется недоброжелательность между сторонами, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.&quot;Прогресс есть, но между сторонами присутствует недоброжелательность&quot;, — отметил он. На прошлой неделе президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.ГИС "Суджа" также уже не в первый раз подверглась нападению. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали станцию, которая находилась под их контролем с 7 августа. До начала 2025-го по ее измерительным трубопроводам транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
https://ria.ru/20250328/peregovory-2007960941.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, вооруженные силы украины, телефонный разговор путина и трампа (18 марта), владимир зеленский, владимир путин, россия
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия
Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине

Трамп: урегулирование продвигается, но между сторонами есть недоброжелательность

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Урегулирование на Украине придвигается, но сохраняется недоброжелательность между сторонами, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.
«

"Прогресс есть, но между сторонами присутствует недоброжелательность", — отметил он.

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа после окончания переговоров делегаций России и США по урегулированию украинского конфликта в Эр-Рияде - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Российская делегация в Эр-Рияде не общалась с украинской стороной
Вчера, 15:40
На прошлой неделе президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.
ГИС "Суджа" также уже не в первый раз подверглась нападению. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали станцию, которая находилась под их контролем с 7 августа. До начала 2025-го по ее измерительным трубопроводам транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.
Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
Американская разведка раскрыла все секреты России
Вчера, 08:00
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВооруженные силы УкраиныТелефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)Владимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссия
 
 
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