Трамп заявил о прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине
Трамп: урегулирование продвигается, но между сторонами есть недоброжелательность
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Урегулирование на Украине придвигается, но сохраняется недоброжелательность между сторонами, заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме.
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"Прогресс есть, но между сторонами присутствует недоброжелательность", — отметил он.
На прошлой неделе президент Владимир Путин побеседовал по телефону со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Среди прочего российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре.
Но всего через несколько часов после переговоров лидеров России и США киевский режим атаковал тремя беспилотниками нефтеперекачивающую станцию "Кавказская" в Краснодарском крае. Этот удар стал первым в целой серии атак по энергоинфраструктуре, нанесенных ВСУ во время прекращения огня.
ГИС "Суджа" также уже не в первый раз подверглась нападению. Ночью 21 марта отступающие из Курской области подразделения ВСУ подорвали станцию, которая находилась под их контролем с 7 августа. До начала 2025-го по ее измерительным трубопроводам транзитом через Украину поставляли газ для европейских стран.
Как отметили в Минобороны, такими шагами украинское руководство целенаправленно стремится сорвать мирные инициативы Трампа. А представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эти действия Киева — лучший показатель отсутствия договороспособности режима Зеленского.